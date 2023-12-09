تعليم الدقهلية: 660 مقرا انتخابيا بالمدارس جاهز لاستقبال الانتخابات الرئاسية غدا

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية إن المقار الانتخابية بالمدارس جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية غدا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تجهيز المقرات الانتخابية بالدقهلية ، فيتو

تجهيز المقرات الانتخابية بالدقهلية ، فيتو

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استعداد وجاهزية مدارس الدقهلية المخصصة كمقار للجان الانتخابية والبالغ عددها ٦٦٠ مقر انتخابى لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا الأحد العاشر من ديسمبر علي مستوي الجمهورية ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر.

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كما أكد شعبان ان المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تم تجهيزها بالاثاث الذى يليق بالشعب الدقهلاوى كما تم تجهيز حجرة الاقتراع بكل مقر، وتم الانتهاء من نظافتها، وفرشها بالأثاث المناسب، ووضع لوحات إرشادية بإسم اللجنة ورقمها.

وأضاف "شعبان "، أنه تم تزويد المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع.

تجهيز المقرات الانتخابية بالدقهلية ، فيتو

تجهيز المقرات الانتخابية بالدقهلية ، فيتو



وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وجاهزيتها للتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والفرعية بالإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة العمليات وتواجد مديري عموم الإدارات التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات على مدار الساعة.

وأكد وكيل الوزارة على جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، بالإضافة إلى أبنائنا الطلاب ممن لهم حق التصويت الانتخابي، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات مسئولية قومية وواجب وطني على جميع أبناء الوطن.