انتخابات الرئاسة 2024، مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة، مبارك والسيسي ومنصور الأبرز

من المقرر أن يدلي كبار رجال الدولة بأصواتهم في اللجنة الكائنة بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة - بجوار نفق الميرغني مصر الجديدة.

كما من المقرر أن يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في اللجنة الفرعية رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بجوار نفق الميرغني إذ يحمل السيسي رقم 3321 في كشوف الناخبين.



ووفقا للرقم القومي 25411190101716 الخاص بالرئيس السيسي فله حق الانتخاب في:

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مدرسة الشهيد مصطفى يسرى ابوعميرة - محافظة القاهرة - قسم مصر الجديدة

- رقم اللجنة الفرعية 9 - كما يحمل الرئيس السيسي رقم 3321 في الكشوف الانتخابية

وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة كالتالي:

- قرب مدرسة مصر الجديدة النموذجية من محيط قصر الاتحادية جعلها مدرسة مميزة، ومع الوقت تحولت إلى لجنة الرؤساء في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

الرئيس السيسي

- في هذه اللجنة أدلى 4 رؤساء بأصواتهم في انتخابات مختلفة بين برلمانية ورئاسية، بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور.

- منذ تأسست مدرسة مصر الجديدة النموذجية منذ أكثر من 4 عقود، اكتسبت شهرة واسعة بسبب قربها من قصر الاتحادية مقر رئيس الجمهورية، وتعد واحدة من أكثر المدارس شهرة على مستوى الجمهورية.

- تم افتتاح المدرسة في 1940 بمبنى رئيسي، كما قامت إدارة شرق القاهرة باستئجارها وسميت مدرسة الأميرة فريال وعقب قيام ثورة 1952 أعيد تسمية المدرسة باسم مدرسة مصر الجديدة الإعدادية، ثم تم افتتاح المرحلة الثانوية بها عام 1964.

- واحدة من أشهر مدارس حي مصر الجديدة وتقع في شارع رمسيس بمنطقة ألماظة، وتضم المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية كما تعد من المدارس المتميزة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية إذ تتمتع بمبانٍ ومرافق جيدة.

- أغلب قاعاتها ومبانيها مكيفة إضافة إلى أثاثها الجيد وتضم إحدى اللجان الفرعية في دائرة مصر الجديدة والنزهة.

- تقرر إطلاق اسم البطل الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة على مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية الثانوية للبنات، تقديرا لتضحياته وتخليدا لاسمه.

- الرائد مصطفى يسري من مواليد 18 يوليو 1989 خريج أكاديمية الشرطة وأصيب أثناء العمل عندما أطلق عليه قناصة جماعة الإخوان الإرهابية رصاصات اخترقت فكه وساقه، عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، وتوفي وعمره 27 عامًا يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2016، بعد صراع مع المرض استمر 3 سنوات عقب إصابته بجلطة في القلب.

- اكتسبت المدرسة شهرتها لقربها من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية"، وأصبحت واحدة من أبرز لجان التصويت في كل الاستحقاقات الانتخابية على مستوى الجمهورية، حيث أدلى 4 رؤساء بأصواتهم فيها في انتخابات مختلفة ما بين برلمانية ورئاسية.

- استقبلت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على مدى أكثر من 30 عاما للتصويت في الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على مواد الدستور.

محمد مرسي

- أدلى الرئيس الأسبق محمد مرسي بصوته الانتخابي في الاستفتاء على دستور 2012 عندما غير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به وانتقل صوته الانتخابي إلى لجنة مصر الجديدة النموذجية بدلا من لجنة مدرسة السادات الابتدائية بمدينة الزقازيق التي كانت لجنته الانتخابية وفقا لمحل إقامته في الشرقية.

- أدلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، بصوته خلال الانتخابات الرئاسية الماضية في اللجنة نفسها.

أدلى الرئيس السيسي بصوته في انتخابات الرئاسة الماضية ومجلس النواب كما أدلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس بصوتها في اللجنة ذاتها.

محمد حسني مبارك

- يعد الرئيس عبدالفتاح السيسي رابع رئيس للجمهورية يدلي بصوته في هذه المدرسة، حيث كانت بداية شهرة المدرسة مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي ظل يدلي بصوته على مدى 35 عامًا في لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية.

وعندما تولى الرئيس المعزول محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية عام 2012، غير محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وانتقل صوته الانتخابي إلى لجنة مصر الجديدة النموذجية بدلًا من لجنة مدرسة السادات الابتدائية بمدينة الزقازيق والتي كانت لجنته الانتخابية وفقًا لمحل إقامته في محافظة الشرقية.

المستشار عدلي منصور

- عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك، رئاسة الجمهورية بنص الدستور، أدلى بصوته خلال الانتخابات الرئاسية آنذاك في مدرسة مصر الجديدة النموذجية الواقعة في ضاحية قصر الاتحادية التي كان يحكم من داخله ويدير الفترة الانتقالية التي مرت بها مصر.

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