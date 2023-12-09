مركز علاج الأورام بدمنهور يعلن عن بدء العمل بعيادة الأطفال

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها.

وأعلن مركز علاج الأورام بدمنهور بقيادة رجب شريف عن بدء العمل اليوم بعيادة أورام الأطفال على أن تستقبل العيادة الحالات يومي السبت والاثنين من كل أسبوع وذلك كخطوة جديدة فى طريق تكامل الخدمات المقدمة لمرضى الاورام.

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وأشار رجب شريف إلى أن المركز هو أول منشأة صحية بمحافظة البحيرة تقدم خدماتها للأطفال مرضى السرطان لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة مؤكدا على توفير الكفاءات العلمية والفنية المدربة للتعامل مع الأطفال سواء طبيا أو نفسيا مع الحرص على تقديم الدعم النفسى للطفل وذويه.

وفي اطار اخر، نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هاني جميعة، وكيل المديرية، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عثمان بن عفان بالتحرير على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1017 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 313 - عيادة الأطفال 289- الجراحة 108 - النساء 66 - تنظيم الأسرة 20 - العظام 156- الأسنان 65) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.