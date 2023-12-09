وفاة النجم العالمي رايان أونيل

رحل عن عالمنا الفنان الأمريكي رايان أونيل عن عمر يناهز الـ 83 تاركا بصمته في هوليوود من خلال أفلامه العديدة.

وفاة رايان أونيل

وقال “باتريك” نجل الفنان الراحل رايان أونيل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي:" توفي والدي اليوم وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه بقدر ما يدعمنا".

معلومات رايان أونيل

وحرص عدد كبير من نجوم هوليوود علي نعي الفنان الراحل رايان أونيل ومن أبرزهم الفنانة لي جراند:"من المستحيل تصديق أن ريان أونيل قد رحل موهبة لا تصدق وجمال لا يصدق.

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كما علقت الفنانة، باربرا سترايسند علي وفاة الفنان رايان أونيل قائلة:" من المحزن جدا سماع نبأ وفاة رايان أونيل، لقد صنعنا فيلمين معًا، لقد كان مضحكًا وساحرًا وسيظل في أذهانا.

الفنان الأمريكي الراحل رايان أونيل تم ترشيحه لجائزة الأوسكار وجولدن جلوب عن دوره في الفيلم الشهير “قصة حب”

وتعد شخصية “باري ليندون” التي قدمها الفنان الراحل رايان أونيل، من أهم وأبرز الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية

كما أن رايان أونيل لده “نجمة” علي ممشي مشاهير هوليوود.