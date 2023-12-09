يحيى حقي.. صاحب القنديل ونصير الغلابة ومؤرخ البسطاء.. أحدث طفرة في القصة القصيرة.. برع في الرواية والمسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي

الأديب والكاتب يحيى حقى ، قالوا عنه إن ثقافته مزيج من باريس والقاهرة.. وفى كلماته رائحة عطور الحسين وبخور الغورية، وهو ضليع في الترجمة إذ ترجم إلى اللغات الأخرى، وعرف بصاحب القنديل ونصير الغلابة ومؤرخ البسطاء هو الأب الروحى للمبدعين أحدث طفرة فى مجال القصة القصيرة، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1992.

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ولد رائد الكاتب والأديب يحيى حقى الذى لقب برائد القصة القصيرة في درب الميضة بحى السيدة زينب بالقاهرة عام 1905، لأسرة مسلمة متوسطة الحال من أصل تركى، عمل والده موظفا بوزارة الأوقاف، ومن حى السيدة كتب قصته الشهيرة " قنديل أم هاشم "، هاجرت أسرته من الأناضول وقد نزح إبراهيم حقي أحد أبناء هذه العائلة إلى مصر في أوائل القرن 19 وهو جد الكاتب يحيى حقي.

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حب القراءة والثقافة

والده "محمد حقي" كان موظفًا بوزارة الأوقاف، وكان محبًا للقراءة والثقافة، وكان مشتركًا في عدد كبير من المجلات الأدبية والعلمية والثقافية، وكانت أمه كذلك حريصة على قراءة القرآن الكريم ومطالعة الكتب الدينية أمامه، فشب الابن على حب القراءة وتذوق الفنون، خاصة أن أبويه كانا يستضيفان أمير الشعراء أحمد شوقى للاستماع لكل قصيدة جديدة يكتبها، وكان أخوه إبراهيم حقي صحفيا فى مجلة السفور.

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يحيى حقى ونهى ابنته الوحيدة

تلقى يحيى حقي تعليمه الأوليَ في كتاب السيدة زينب ثم التحق بمدرسة "والدة عباس باشا الأول" الابتدائية بحي الصليبية بالقاهرة، وهي مدرسة مجانية للفقراء والعامة، وهذه المدرسة هي التي تعلم فيها الزعيم مصطفى كامل، وفي عام 1917 حصل على الشهادة الابتدائية، شهادة الكفاءة، ثم البكالوريا، والتحق بمدرسة الحقوق السلطانية العليا في جامعة فؤاد الأول، وكانت وقتئذٍ لا تقبل سوى المتفوقين، وقد رافقه فيها توفيق الحكيم، وحلمي بهجت بدوي، والدكتور عبد الحكيم الرفاعي؛ وقد حصل منها على الليسانس في الحقوق عام 1925.

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لسان البسطاء والمعدمين

عمل يحيى حقى معاونا للنيابة بالصعيد عام 1927، حيث عايش الفلاحين والبسطاء، فكتب مجموعته القصصية "صعيديات"، مع نهاية العشرينيات من القرن الماضى عمل يحيى حقى بالمحاماة فى الإسكندرية، ونشر سلسلة مقالات فى مجلة "المحكمة"، إلى أن قرأ إعلانا فى الصحف عن مسابقة لشغل وظيفة أمناء محفوظات فى القنصليات والمفوضيات عام 1929 وتقدم للامتحان ونجح، وعين فى القنصلية المصرية بجدة.

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مرحلة العمل الديبلوماسى

بعد ذلك صدر قرار بنقله إلى تركيا، وعندما ترقى إلى وظيفة سكرتير ثالث للإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية، عاد إلى مصر، وتزوج وأنجب ابنته الوحيدة "نهى"، ثم انتقل للعمل فى روما وبعدها باريس عام 1949، ونظرا لزواجه من أجنبية بعد وفاة زوجته الأولى أبعد عن السلك الديبلوماسي وعاد إلى القاهرة، وعندما أنشئت مصلحة الفنون، عين مديرا لها، واستبعد منها عام 1958، ثم نقل مستشارا لدار الكتب وبعد أقل من عام قدم استقالته، وتولى بعد ذلك رئاسة تحرير مجلة "المجلة" منذ عام 1962 حتى عام 1970، وتعرف على نجيب محفوظ، عندما عمل مديرا لمصلحة الفنون، وكان محفوظ موظفا بها،

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الاديب يحيى حقى

عبر عن غربته وافتقاده لمصر وهو في الخارج قائلا: "كنت دائم الحنين إلى تلك الجموع الغفيرة من الغلابة والمساكين الذين يعيشون على رزق يوم بيوم.. وحين عدت إلى مصر سنة 1949، شعرت بجميع الأحاسيس التي عبرت عنها في قصة قنديل أم هاشم.

برع يحيى حقى في كتابة القصة القصيرة والرواية والمسرح والسينما والموسيقي وكان يكتب فى الفن التشكيلي أيضا، وعرف برعايته للمواهب الجديدة من الشباب وفى مقالاته كان يعالج المشكلات الاجتماعية، بأسلوب رشيق، يميل إلى السخرية.

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البوسطجى وسارق الكحل

زعشق يحيى حقى الكتابة فكانت له المقالات والدراسات الأدبية فى مجلة "الفجر" ثم توالت كتاباته فى صحف ومجلات مثل المساء، الهلال، التعاون، مجلة الإذاعة، ومنذ هذا التاريخ، وهو لا يقف إلا فى صف "الغلابة" يدافع عنهم وينتصر لهم ومن هنا وضع كتابه " انشودة البسطاء " ومن مؤلفات يحيى حقى أيضا: صح النوم، سارق الكحل، البوسطجى، فكرة فابتسامة، عشق الكلمة، كناسة الدكان، تعال معى إلى الكونسير، باب العشم، عطر الأحباب وغيرها، وقد تم تصوير أغلبها في المسرح والسينما ومن اشهرها فيلمى البوسطجى وقنديل أم هاشم الذين صور فيهما الواقع المصرى بكل حذافيره.

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جائزة الملك فيصل العالمية

وحصل يحيى حقي عام 1969 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، كما منحته الحكومة الفرنسية عام 1983 وسام الفارس من الطبقة الأولى، ومنحته جامعة المنيا عام 1983 الدكتوراه الفخرية اعترافا بقيمته الفنية الكبيرة، وكان واحدا ممن حصلوا على جائزة الملك فيصل العالمية فرع الأدب العربي عام 1990.

الكاتب الاديب يحيى حقى

تزوج حقي مرتين الأولى من السيدة نبيلة السعودي "مصريةإنجليزية ـ كانت سيدة باسمة مرحة من عائلة كبيرة، أحبها حقي ولكن لم يشأ القدر أن يستمر زواجهما أكثر من 10 شهور، بعد أن تبين إصابتها بالتهاب عضلة القلب الذي لم يكن له علاج، ووصلت حالة الزوجة إلى مرحلة حرجة خطيرة لا تستجيب معها للعلاج، وما لبثت الزوجة أن ماتت بعد أن وضعت مولودتها "نهى" بستة أشهر، وظل حقي وفيًا لزوجته نبيلة، لم يتزوج مرة أخرى إلا بعد مرور 10 سنوات على وفاتها، حيث تزوج من سيدة إنجليزية تدعى "جان"،

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مرحلة التذكر والـتأمل

وقال يحيى حقى: أنا ابن ثورة 1919، فقد عشت ثمانين عاما لأنى من مواليد 1905، وبعد هذا العمر أمر الآن بمرحلة أصدق وصف لها أنها مرحلة التذكر والتأمل لأن العمر امتد طويلا لكنى أقول امتد إلى الوراء وليس إلى الأمام، بالرغم من ذلك فقد عشت قرنا هو أمتع الحقب الإنسانية، فقد شاهدنا فيه الطيارة والسيارة والراديو والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك الفتوحات في الأشياء الصغيرة التي تعتبر كبيرة في فائدتها مثل ماكينة الخياطة التي تستر الأيتام، والآلات الصغيرة التي تعد وسائل للكسب.

وأضاف يحيى حقى: أن هذا القرن هو قرن مجنون وقعت حروب كثيرة عشناها، بدأت بحرب الروس واليابان وكان لهذه الحرب رنين في مصر واعتزاز ومنذ هذه الحرب ونحن نسمع في مصر عبارة (لماذا لا نفعل مثل اليابان) فقد كانت إشراقة أمل بأن الشرق لن يمت. ثم جاءت الحرب ضد الإنجليز ثم حرب البلقان كما أخذت النمسا البوسنة والهرسك، ثم احتلال بعض البلاد العربية، ثم حرب عام 1914 ثم حرب مصطفى كمال أتاتورك التي انتهت بتحويل دولة إسلامية إلى دولة علمانية، ثم حرب فلسطين وقبلها الحرب العالمية الثانية، ثم قامت ثورة 1919 في وقت كانت فيه بريطانيا وكانت تسمى بريطانيا العظمى ــ وهى لا عظمى ولا شيء ـــ مجرد اسم بعدما انفصلت عن بريطانيا الفرنسية تحتل مصر وتحاول استمالة المصريين بسياسة رفع الظلم وتبنى العدالة، وكان على العرش الخديو عباس الثانى الذي سرق واعتدى على الأوقاف ونهب الأراضي حتى كان هناك أحزاب في عهده تخشاه أكثر من خشيتها من الإنجليز. وما جرى مع عباس جاء مع الملك فؤاد حتى أصبح يملك ممتلكات قيمتها 6 ملايين جنيه.

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يحيى حقى ونجيب محفوظ وصداقة طويلة

عن الأديب يحيى حقى يقول الأديب نجيب محفوظ: لا أظن أننى عرفت يحيى حقى قبل قراءة “قنديل أم هاشم” وكانت قراءتى لها اكتشافًا لواقع حى من الفن والجمال وكانت اكتشافا لعملاق من عمالقة الأدب وفى الحال أضفته إلى مجمع الخالدين الذي كنت من تلاميذه ومريديه وتكون من طه حسين والعقاد والمازني وهيكل وتوفيق الحكيم وأنا وانضم إلينا يحيى حقى، وقد شدنى وأمتعنى قنديل أم هاشم ورحت أسأل عن مؤلفه فعلمت أنه يعمل في السلك الدبلوماسى خارج القطر وأنه من كتاب القصة القصيرة وأصبح فرضًا على أن اقرأ جميع ما يكتبه يحيى حقى في المجلات والصحف والكتب لأبهر بسحره الخاص وعبيره الأنيق، والحق يقال إنه كان مدرسة في القصة القصيرة تشهد له انجازاته بالتفوق والعمق واللمسات العبقرية.

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اهتمام شديد باللغة العربية

قال الدكتور والناقد الكبير جابر عصفور، إنه عرف يحيى حقي عن قرب، حيث كان يقص له ما يعانيه من الحياة الثقافية، إضافة إلى أنه كان رجل شديد الدهاء والذكاء، وأيضًا خفيف الظل، قائلا: "أبرز ما لفت انتباهي فيه هو اهتمامه البالغ باللغة العربية، حيث كان يوقظني في الصباح الباكر على مكالماته ليسألني في إحدى الكلمات، ويقول ما رأيك في تلك الكلمة ياجابر؟".

شهادة حلمى نمنم

وقال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، إنه مضى ربع قرن على رحيل الأديب الكبير يحيى حقي، إلا أنني أشعر أنه رحل بالأمس، حيث كان شخصية أدبية فريدة من نوعها، كان يغضب من الناس الذين يختزلون أعماله في روايته الشهيرة "قنديل أم هاشم"، حيث يمتلك أعمال في غاية الروعة الأدبية، واستطاع في كتاباته الاقتراب بالعامية المصرية إلى الفصحى، هو شخصية يحيى حقي تعكس العبقرية المصرية.