السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر وتحرير 33 محضرا تموينيا بالبحيرة (صور)

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف  محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث قامت الرقابة التموينية برئاسة  سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية.


 

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

وأسفرت عن ضبط 50 طن أرز مجهول المصدر بمركز دمنهور بالاضافة الى و10 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

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بالإضافة لضبط 4 محلات ملابس ومستحضرات تجميل لعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك ولعدم الإمساك بفواتير ضربية ولعدم الإعلان عن أسعار المنتجات والإعلان عن سياسة الاستبدال والإسترجاع.


 

وبحملة مماثلة بمركز أبوحمص تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.


 

حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية مكثفة بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تمكنت إدارة تموين أبو المطامير من ضبط 50 صفيحة جبنة داخل مصنع بدون تراخيص. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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حملات تموينية البحيرة مديرية التموين بالبحيرة ابوحمص ارز دمنهور

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