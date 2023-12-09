تعرف على عدد اللجان الانتخابية بالانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية

أنهت محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر لها أن تنطلق منذ صباح اليوم الأحد، وحتي مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ديدلى 963,273 ناخب وناخبة من أبناء محافظة الإسماعيلية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما يبلغ عدد المقار الانتخابية 184 مقار انتخابي و10 لجان عامة و10 لجان للوافدين.

اللجان الانتخابية في حى أول

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية بالانتخابات الرئاسية في حي أول 7 لجان وتضم لجان مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين، ومدرسة الشهيد محمد صالح على السماك، ومدرسة الفتح الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، مكتب صحة السبع بنات، ولجنة محطة قطار الإسماعيلية.

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اللجان الانتخابية بحي ثان

كما يبلغ عدد اللجان الانتخابية بحي ثان 28 لجنة وضمن كل من مدارس على بن أبي طالب للغات، وأسماء بنت أبي بكر، وابو بكر الصديق، وأرض المشتل،مدرسة الجلاء، مدرسة السادات،مدرسة السلام الابتدائية، مدرسة السكة الحديد، مدرسة السلام، مدرسة الشهداء، مدرسة الشهداء الجديدة، مدرسة الشهداء الإعدادية، مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية، مدرسة الشهيد محمد طه بخيت، مدرسة عاطف بركات، مدرسة عباس العقاد،عمر بن الخطاب، عبد المنعم رباض،عمر مكرم، مدرسة مصطفي كامل، مدرسة القناة، مدرسة المشير أحمد إسماعيل، مدرسة النهضة الابتدائية، مدرسة رابعة العدوية، ورفاعة الطهطاوي، وصفية زعلول،ومدرسة عائشة الابتدائية.

اللجان الانتخابية بحي ثالث

فيما تبلغ عدد اللجان الانتخابية في حي ثالث التابع لمحافظة الإسماعيلية 14 لجنة وهم لجان مدرسة الثانوية الفندقية، مدرسة العبور، مدرسة 24 أكتوبر، مدرسة 25 يناير الثانوية بنات،مدرسة الزهور الثانوية بنات، مدرسة الشيخ زايد الابتدائية، مدرسة الفاروق عمر الابتدائية، مدرسة الفاروق عمر الثانوية، مدرسة النيل الرسمية للغات، مدرسة الوحدة العربية الابتدائية، مدرسة خالد بن الوليد، مدرسة عثمان أحمد عثمان، ولجنة موقف الإسماعيلية الجديد.

بالإضافة إلى عدد اللجان في مركز الإسماعيلية، والتي تبلغ 23 لجنة، ومركز ابوصوير 23 لجنة، ومركز التل الكبير 14 لجنة، ومركز القصاصين 13 والقنطرة غرب 19 والقنطرة غرب 9 لجان، وفايد 34 لجنة.

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