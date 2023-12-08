لجنة من الوطنية للطوارئ لمراجعة معدات الحملة الميكانيكية في الإسماعيلية (صور)

قامت لجنة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بتفقد معدات الحملة الميكانيكية، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية معدات الحملة تحسبا لأى طارئ.

تقييم مفصل لمعدات الحملة

وشملت جولة اللجنة المرور لتفقد وتقييم المعدات الثقيلة وسيارات الحملة الميكانيكية، بمركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وبحضور ورؤساء الوحدات المحلية ومدير إدارة الأزمات بالمركز ومسئولى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الاسماعيلية، للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع أى أزمات أو مواقف طارئة.



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جانب من تفقد الحملة، فيتو

جانب من تفقد الحملة، فيتو

الاستعداد لفصل الشتاء

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة رفع حالة الاستعداد لفرق الطوارئ لمواجهة أى أزمات وخاصة مع دخول فصل الشتاء، ولسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.



جانب من تفقد الحملة، فيتو

جانب من تفقد الحملة، فيتو

وكان قد شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على مسئولى الأحياء والوحدات المحلية في المحافظة بضرورة العمل على تأمين وعزل كافة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين ومن مخاطر الصعق الكهربائي أثناء هطول الأمطار خلال فصل الشتاء.

جانب من تفقد الحملة، فيتو

جانب من تفقد الحملة، فيتو

إزالة اللافتات القديمة

مشيرًا إلى ضرورة إزالة اللافتات القديمة وغير الآمنة؛ حرصًا على المارة من المواطنين، والذين يمكن أن يتعرضوا للخطر خلال هبوب الرياح وحفاظًا على الشكل الجمالي للمحافظة.

وضع العلامات الإرشادية

كما وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إلى ضرورة بمتابعة الطرق ووضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة لتيسير حركة مرور السيارات.



جانب من تفقد الحملة، فيتو

جانب من تفقد الحملة، فيتو

متابعة الإجراءات الاستباقية لفصل الشتاء

وكان قد أجرى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جولة بأحياء المحافظة الثلاثة؛ وذلك لمتابعة الإجراءات الاستباقية وضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز جميع مخرات السيول بمختلف المدن والقرى.

أبرز المرافقون خلال الجولة

ورافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، قائد المرور، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري، وكيل وزارة الموارد المائية والري، رؤساء الأحياء الثلاثة.

متابعة أعمال تطوير شارع صبرى مبدى

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بمتابعة أعمال تطوير شارع صبري مبدى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء، تطوير ورفع كفاءة البرجولات، دهان البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة العامة.

موجهًا بقص وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة شبكة ري المسطحات الخضراء، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات على جانبي الطريق.



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