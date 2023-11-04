السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسرحية "حتي يطير الدخان" ضمن فعاليات "ليلتين" بمعهد الفنون المسرحية

مسرحية حتى يطير الدخان،
مسرحية حتى يطير الدخان، فيتو

يقدم فريق العرض المسرحي "حتى يطير الدخان" مشاركته في فعاليات "ليلتين" والتي ينظمها المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد. 

 

وتعرض المسرحية يومي السبت والأحد الموافقين 11 و12 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة والنصف مساء.  

 

مسرحية حتى يطير الدخان

يشار إلى أن عرض حتى يطير الدخان كان قد حصد مؤخرًا جائزة أفضل عرض في مهرجان المسرح العربي بدورته التاسعة والثلاثين، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية. 

 

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وتدور قصة العرض حول "كريم" الشاب الذي يعشق التمثيل ويحلم بالنجاح فيما يحب لكن يواجه العديد من التحديات والصعوبات، وتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويدخل عالم الإدمان، إلا أن حادثة غريبة تغير مجرى حياته من جديد، وتتوالى الأحداث.

 

أبطال مسرحية حتى يطير الدخان

العرض تمثيل كريم أدريانو، أمنية حسن، شيريهان الشاذلي، مصطفى عبد الهادي، نيللي الشرقاوي، احمد بيلا، نادر الجوهري، ديكور نور الشناوي، إضاءة محمود تيكر، مخرج منفذ هيثم فرغلي، العرض مأخوذ عن نص "الدخان" للكاتب ميخائيل رومان، من إخراج كريم أدريانو. 

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