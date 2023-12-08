أمريكا تخطر مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي المنعقد، اليوم الجمعة، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.

أمريكا تعارض وقف إطلاق النار

وقال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وزعم أن ذلك "سيؤدي فقط إلى زرع بذور الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".

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وعقد مجلس الأمن اجتماعًا، اليوم الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين.

التصويت على قرار لوقف إطلاق النار بغزة

ومنذ أمس، جرى وضع مشروع القرار تحت -الإجراء الصامت- مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتبارًا من الجمعة.

ووسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربيًا ودوليًا في هذا الصدد، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.



استخدام المادة 99 لمواجهة الأخطار

وتعد المادة 99 أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.



وكانت المرة الأخيرة التي استخدمت فيها هذه المادة عام 2006. وبذلك تكون هذه المادة استخدمت 10 مرات فقط منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

الجوع ينتشر في غزة

في سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة وأن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء.

ويظهر رصد أجراه البرنامج أن ما بين 83 و97% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90% من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، 18% من تلك الأسر مرت بتلك الظروف في أكثر من 10 أيام خلال الشهر الماضي.

توقف مستشفى كمال عن العمل

وعلى صعيد آخر، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن معظم المرضى والموظفين في مستشفى كمال عدوان في جباليا، تم إجلاؤهم أمس من قبل وزارة الصحة في غزة، مبينا أن المستشفى توقف عن العمل بشكل كبير وعن استقبال مرضى جدد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ذلك يعود بشكل كبير إلى القتال الكثيف في محيط المستشفى، وما يفاقمه من شح الإمدادات الطبية الأساسية، والمياه والوقود والغذاء.

وأضاف أن 14 فقط من مستشفيات غزة الـ36 ما زالت تعمل وإنْ كانت تقدم خدمات محدودة، منها مستشفيان صغيران في الشمال و12 في الجنوب، مبينا أن 80 شاحنة تقل إمدادات إنسانية و69 ألف لتر من الوقود دخلت من مصر إلى غزة أمس.

وأشار دوجاريك إلى أن ذلك يقل كثيرا عن المعدل اليومي المقدر بـ170 شاحنة و110 آلاف لتر من الوقود، دخلت إلى غزة خلال الهدنة الإنسانية في الفترة بين 24 و30 نوفمبر.