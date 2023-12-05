الكرة الطائرة، مواجهات قوية اليوم في الجولة السادسة من الدوري الممتاز

الكرة الطائرة، تقام على مدار اليوم الثلاثاء، لقاءات قوية فى سادس جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة.

مواجهات قوية في دوري الكرة الطائرة

المجموعة الأولى:

الداخلية × مصر للبترول

الصيد × الطيران

ألعاب دمنهور × الزمالك (مؤجل)

المجموعة الثانية:

الشمس × الترسانة

دلفي × بتروجت

الأهلي × المقاولون

المجموعة الثالثة:

إيسترن كومباني × 6 أكتوبر

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش

الإعلاميين × الزهور

المجموعة الرابعة:

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هليوبوليس × القناة

إسكندرية للبترول × سبورتنج

هليوليدو × سموحة

مدير فني أجنبي لمنتخب الكرة الطائرة الشاطئية

وعلى جانب آخر، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر التعاقد مع الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، لقيادة منتخبي الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية.

ويستعد المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالإضافة إلى خوض تصفيات الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري في كينيا.

وطالب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، من الخبير الإيطالي الاهتمام بقطاع الناشئين والناشئات لإخراج كوادر مميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمدربين في ظل رغبة مجلس إدارة اتحاد الطائرة اكتشاف كوادر جديدة قادرة على الانضمام لصفوف المنتخب الوطني بالإضافة لرغبة الإدارة في التأهل للبطولة الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص المهندس ياسر قمر خلال حديثه مع الخبير الإيطالي على توضيح هدف المجلس من التعاقد معه والعمل بقوة على تطوير المنتخبات الشاطئية والوصول بها لمنصات التتويج في ظل سياسة مجلس الإدارة التى نجحت مؤخرًا في التصدر على القارة الافريقية بالاضافة للاقتراب كثيرًا من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة بباريس 2024.

ومن جانبه أكد الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، أن الخبير الإيطالي نيكول أنجولو صاحب تاريخ مشرف ويملك خبرات كبيرة وحقق 24 ميدالية متنوعة خلال قيادته لمنتخب إيطاليا بالإضافة لحصوله على المركز الخامس أثناء قيادته للمنتخب الايطالي بدورة الالعاب الاولمبية بلندن 2012.

بالاضافة الى حصوله على وسام الرياضة من اللجنة الاولمبية الايطالية كاول مرة في تاريخ مدربي الكرة الطائرة.

منتخب ناشئات الطائرة يهزم الكاميرون

حقق منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره الكاميروني بنتيجة 3/2 في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من مجموعات بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

نتائج أشواط ناشئات مصر للطائرة والكاميرون

25/23

18/25

22/25

25/22

13/15

ونجح المنتخب في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة أمس.