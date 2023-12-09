6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو
تتأهب محطة إمبابة لاستقبال الركاب بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ، وذلك ضمن أعمال الجزء الثاني (3B) من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.
ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور للمحطة بعد التنتهاء من تنفيذها.
ويمتد مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.
ويبلغ طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو 17.7 كم وتشتمل على 15 وتنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على (4) محطات نفقية وهي "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات"، وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضي.
تقع محطة إمبابة على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابى وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وتربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعى وأتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.
تبلغ مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا ويشمل المشروع (مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2.
وتضم محطة إمبابة مجموعة من مبانٍ خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2).
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