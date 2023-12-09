السبت 09 ديسمبر 2023
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محافظات

رفع 680 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة مكبرة

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وتمكنت الحملات من رفع 540 طن قمامه و80 طن اتربه و60 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية.. 

وياتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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ففي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرت اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.. 

و اوضح "مختار"  انه تم رفع 540 طن قمامه و80طن اتربه و60طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 15وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجا والمنصوره والسنلاوين وبني عبيد وتمي الامديد وشربين وبلقاس ومنيه النصر وميت سلسيل وحي شرق  حي غرب المنصورة بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه اوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة  اعمالها بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه.

وأضاف انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية  حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا ان العمل بالحملة استمر باشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها.. 

وقال رئيس جهاز النظافة ان اعمال الحملة تضمنت غسيل ارصفه شارع عبد السلام عارف والجيش  وارصفه المدارس التي سيعقد بها لجان انتخابيه. 

وتم تكثيف النظافه العامه بمحيط لجان الانتخابات بنطاق شرق وغرب مدينه المنصوره وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وعبد السلام عارف وسعد زغلول وقناه السويس والطريق السريع ونزله كوبري سندوب وتم تقليم الأشجار بمحيط المدارس  وتم رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع الجمهوريه والمشايه والمجزر وسندوب والجلاء والترعه وأحمد ماهر والنخله وبورسعيد وعزام وسوق ستوته والعبور والطريق السريع ومبارك وابو الليل والهدي والنور ومشغل والدراسات وعبده معروف والامام محمد عبده ومساكن الشناوى وعزبه الصفيح والهاويس وطريق ترعه المنصوريه ورشاح جديله وجديله وسعد الشربيني وفخر الدين خالد واحمد الحسيني وابن زيد والزعفران وتوشكي ونزله سندوب.

وفي ذات السياق استمرت جهود وانشطة رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن وقد " مختار" تابع جهود رئاسة مدينة باشراف ومتابعة  احمد حمدي رئيس المدينة.

وشدد"المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة.

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احتياجات المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المنطقة المركزية هشام آمنة وزير التنمية المحلية حي شرق المنصورة رئيس حي غرب المنصورة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية

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