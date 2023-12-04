تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

لم يجد رجل تركي أمامه سوى تحمل أكثر من شهر من الألم المبرح بعد أن خلع 4 من أسنانه الأمامية على يد عامل نظافة تظاهر بأنه طبيب أسنان بعيادة في إسطنبول.

وحسب الوثائق المتعلقة بالقضية التي تم حلها مؤخرا أمام المحكمة المدنية، اتصل هاكان يلدريم، البالغ من العمر 42 عاما، وهو رجل من إسطنبول يعاني من ألم شديد في الأسنان، بعيادة أسنان في منطقة كاجيثان لتحديد موعد طارئ.

تلقى ردا على مكالمته من قبل جمال شيناسلان، الذي قدم نفسه على أنه طبيب أسنان، وطلب من هاكان أن يأتي إلى العيادة في المساء لفحص مشكلة أسنانه وحلها.

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محاضر في جامعة طب الأسنان

حضر المريض إلى العيادة في وقت لاحق من ذلك اليوم، واستقبله شيناسلان، الذي تفاخر بأنه محاضر في جامعة طب الأسنان، ليجعل يلدريم يشعر بمزيد من الراحة، ولم يكن الرجل الفقير يعلم أنه سيعاني قريبا من التجربة الأكثر إيلاما في حياته.

وعقب فحص أسنان المريض لفترة وجيزة، أخبره جمال شيناسلان أنه يجب خلع 4 من أسنانه الأمامية.

وأشار يلدريم مصدوما إلى أنه، على حد علمه لا ينبغي خلع الأسنان الخراجية، فأجاب "طبيب الأسنان" الذي بدا عليه الانزعاج: "هل تعلمني وظيفتي"؟

خلع 4 من أسنانه الأمامية

ثم قام جمال شيناسلان بتخدير الرجل البالغ من العمر 42 عاما، ثم شرع في خلع 4 من أسنانه الأمامية، مصرا على ضرورة ذلك وطمأنه بأنه سيتم استبدالها باصطناعية أفضل بكثير.

تحمل يلدريم هذا الإجراء المؤلم ودفع رسوم 1000 ليرة تركية (35 دولارا) التي طلبها "طبيب الأسنان"، ثم غادر إلى الصيدلية بوصفة طبية موقعة من شيناسلان.

لكن بدأ هاكان يلدريم يشك لأول مرة في أنه ارتكب خطأ فادحا عندما وثق بشيناسلان عندما حاول الصيدلي فرض رسوم عليه مقابل الوصفة الطبية.

وكان من المفترض أن يغطي تأمينه الطبي الإلزامي التكاليف، ووافق الصيدلي، لكن الوصفة الطبية لم تكن مختومة من قبل الطبيب، لذا فهي غير صالحة.

الطبيب الحقيقي ليس شيناسلان

وعلى الرغم من الألم المبرح الذي أصابه، عاد الرجل، في اليوم التالي، إلى عيادة الأسنان، والمفاجأة هي أن الطبيب الحقيقي ليس شيناسلان.

وذكر الطبيب ليلدريم: "جمال هو عامل التنظيفات، فهو يأتي وينظف في المساء".

وتكشف وثائق المحكمة إلى أن هاكان يلدريم انتهى به الأمر في نهاية المطاف في غرفة الطوارئ لأنه لم يعد قادرا على تحمل الألم.

وبالفعل، كان وجهه منتفخا بسبب التورم وكانت لديه علامات كدمات تحت عينيه.

من جانبه، قال أوحوزهان إير، محامي هاكان يلدريم، للمحكمة: "إن جمال شيناسلان مخطئ تمامًا في هذه القضية، وبصرف النظر عن الأضرار التي لحقت بجسده، فقد أصيب العميل أيضا بصدمة نفسية، ولهذا السبب، نريد تحصيل 100 ألف ليرة من جمال شيناسلان (3500 دولار) بالإضافة إلى الفوائد".

وقضت المحكمة مؤخرا على طبيب الأسنان المزيف بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة مزاولة طب الأسنان دون الحصول على شهادة، وأجبرته على دفع تعويض يلدريم عن الصدمة التي تعرض لها.