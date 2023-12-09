السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بالأرقام، الأوقاف تستعرض مجهودات تحسين أحوال الأئمة في عهد السيسي

أئمة وزارة الأوقاف،
أئمة وزارة الأوقاف، فيتو

استعرضت وزارة الأوقاف المجهودات التي تمت في ملف تحسين أحوال الأئمة والواعظات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية والتي جاءت كالتالي 

 

مجهودات وزارة الأوقاف في تحسين أحوال الأئمة 

أولًا: تحسين الأحوال المالية للأئمة 

الزيادات الخاصة التي تضمنها الجدول المرفق على النحو التالي:

1- زيادة في بدل صعود المنبر (1000) جنيه في يناير 2016م. 

2- زيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019م.

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3- زيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021م. 

4- زيادة رابعة قدرها (250) جنيهًا في بدل صعود المنبر في سبتمبر 2021م.

5- زيادة خامسة قدرها (400) جنيه في بدل صعود المنبر في مارس 2023م.

- وذلك فضلًا عن بعض الزيادات المترتبة على الأقدمية في الدرجات الوظيفية، أو عن الجهود غير العادية التي يتقاضاها أعضاء المقارئ المعتمدون، والمشاركون في القوافل الدعوية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة، ومجالس الإقراء والإفتاء المعتمدة، وبدل الاغتراب في المحافظات التي لها بدل اغتراب.

 

تحسين أحوال الأئمة في وزارة الأوقاف 

ثانيًا: مجال الدراسات العليا والتدريب

1- ما يخص دراسات الماجستير والدكتوراة
• بلغ عدد الأئمة الحاصلين على الدكتوراة من الأئمة حتى تاريخه (795).

• بلغ عدد الأئمة الحاصلين على الماجستير من الأئمة حتى تاريخه (1670).

• بلغ عدد الأئمة الحاصلين على دبلومة الدراسات الإسلامية من الأئمة حتى تاريخه (2892).

• بلغ عدد الأئمة المسجلين بالمرحلة التمهيدية لدرجة الماجستير على منحة الأوقاف (1338) إمامًا.

2- الدورات المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية 

• تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة (ستة أشهر) وعددهم (512) إمامًا وواعظة.

• تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ خمس دورات تدريبية بواقع أربع دورات لعدد (75) إمامًا، ودورتان للواعظات لعدد (34) واعظة.

3- دورات قادة فكر
• تم تنفيذ عدد (5) دورات قادة فكر للأئمة لعدد (437) إمامًا من الأوقاف، وعدد (61) واعظًا من الأزهر الشريف، وعدد (10) أمناء فتوى من دار الإفتاء المصرية، وعدد (2) عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر.

4- دورة رائدات فكر
• تم تنفيذ الدورة الأولى من دورة "رائدات فكر" لعدد (15) واعظة من الأوقاف، وعدد (10) واعظات من الأزهر الشريف، وعدد (5) باحثات فتوى من دار الإفتاء المصرية في الفترة من 20/ 10/ 2023م حتى 26/ 10/ 2023م بإجمالي (30) واعظة وباحثة فتوى.

5- دورات التميز الدعوي بالتعاون مع الأزهر الشريف

• تم تنفيذ عدد 12 دورة بالاشتراك مع الأزهر الشريف، شارك فيها عدد (294) إمامًا وواعظة من وزارة الأوقاف.

6- دورات مفاهيم مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية

• تم عقد أكثر من دورة للأئمة والواعظات والقيادات الإدارية، فضلًا عن تضمين العديد من الدورات محاضرات حول مفاهيم مكافحة الفساد بالتنسيق بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية. 

7- دورة مفاهيم الأمن القومي بالتعاون مع المخابرات العامة

• تم عقد دورة "مفاهيم الأمن القومي" في الفترة من 5/ 3/ 2023م حتى 9/ 3/ 2023م لعدد (25) إمامًا من قادة فكر بمعهد العلوم الاستراتيجية بالجزيرة.

8- دورة مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع بالتعاون مع أكاديمية الشرطة بالتجمع
• تم عقد دورة "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" لعدد (7) أئمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع في الفترة من 18/ 12/ 2022م حتى 21/ 12/ 2022م.

9- دورات الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا
• تم تنفيذ عدد ( 8 ) دورات في الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لعدد (643) إمامًا وواعظة.

10- دورات إعداد كوادر رجال الدين للتوعية بالقضايا الدينية بقرى حياة كريمة بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية

•  تم تنفيذ عدد ( 7 ) دورات لإعداد كوادر رجال الدين للتوعية بالقضايا الدينية بقرى حياة كريمة بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بإجمالي عدد (44) إمامًا.

11- التدريب بالجامعات المصرية
•  في إطار بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية في مجال التدريب والتثقيف، تم تنفيذ عدد (9) دورات ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه من هذه الدورات عدد (106) دورات.

12- البناء الثقافي للأئمة والواعظات
•  في إطار جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات العلمي والمعرفي من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الثقافية، تم إطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بتاريخ 8/ 10/ 2023م، حيث تم تنفيذ عدد ( 91 ) دورة من دورات البناء الثقافي بجميع المديريات الإقليمية حتى تاريخه، ومن أهم هذه اللقاءات: 

• زيارة أئمة وواعظات الأوقاف للقاعدة البحرية بالإسكندرية، حيث قمت على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونحو مائة إمام وواعظة بزيارة للقاعدة يوم السبت الموافق 25/ 11/ 2023م. 

• زيارة أئمة مطروح لمدينة العلمين الجديدة، وأبراج العلمين، حيث قام عدد (۱۲۰) قيادة وإماما من قيادات وأئمة مديرية أوقاف مطروح بجولة ميدانية بمدينة العلمين الجديدة يوم 8/ 10/ 2023م.

• زيارة العديد من المحافظات، والتعرف على المشروعات القومية بها.

13- دورات الحاسب الآلي
• تم تنفيذ عدد (128) دورة من دورات الحاسب الآلي، حيث تم تخريج عدد (993) إمامًا وعدد (64) واعظة حتى تاريخه.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي تحسين الاحوال المالية للائمة وزارة الأوقاف دورات قادة فكر بدل صعود المنبر القوافل الدعوية

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