حصاد وزارة الأوقاف في 2023.. افتتاح أكثر من ألف مسجد.. إنفاق 76 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم.. وتحقيق أرباح تاريخية بقيمة 2.45 مليار جنيه

حصاد وزارة الأوقاف في 2023، نجاحات كبيرة حققتها وزارة الأوقاف خلال العام الحالي سواء فيما يتعلق بملف الدعوة والقوافل الدعوية في كافة المحافظات من خلال التعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وكذا حققت الوزارة أرباحا قيما يتعلق بالتدريب ورفع المستوى العلمي للأئمة بجانب التوسع الكبير في إعمار بيوت الله من خلال افتتاح وإحلال وتجديد المساجد عبر مستوى الجمهورية، وغيرها من الجهود التي نبرزها في التقرير التالي:

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جهود وزارة الأوقاف في الدعوة خلال 2023

كثفت وزارة الأوقاف المصرية من جهودها في مجال الدعوة خلال عام 2023م لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الرشيد، وذلك على النحو التالي:



القوافل الدعوية

سيرت وزارة الأوقاف (595) قافلة مركزية خلال عام 2023م، من يناير إلى ديسمبر، وبيانها كالتالي:

القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية

• تم تسيير (9) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال شهر سبتمبر 2023م.



القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف

• تم تسيير (117) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، بني سويف، مطروح).



القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف

• تم تسيير (204) قافلة دعوية أسبوعية بجميع المديريات الإقليمية.

• تم تسيير (47) قافلة للمناطق النائية بمديريات ( البحر الأحمر- مطروح - البحيرة - الوداي الجديد - أسوان- البحيرة).

• تم تسيير (23) قافلة للواعظات بمديريات ( الفيوم، الدقهلية، المنيا، القليوبية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الإسماعيلية) بـ (24) مسجدًا.

• تم تسيير (195) قافلة من قوافل البترول المتجهة إلى مديريات: الجيزة – بور سعيد – البحر الأحمر – جنوب سيناء.

• الأسابيع الدعوية والثقافية:

• تم تنفيذ (719) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية.

• الملتقيات الفكرية:

• تم تنفيذ 18000 ملتقى بجميع المديريات خلال شهر رمضان.

• مجالس الإقراء والندوات العلمية:

• تم تنفيذ (8348) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية.

• مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية:

تم تنفيذ (3248) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي:

• (2293) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية.

• (955) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.



المنبر الثابت

• تم تنفيذ (39870) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بـ (1012) مسجد على مستوى الجمهورية.



الدروس المنهجية

تم تنفيذ ( 52272) درسًا منهجيًًّّا، على النحو التالي:

• (48000) درسً من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بـ (1000) مسجد على مستوى الجمهورية.

• (4272) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بـ (89) مسجدًا على مستوى الجمهورية.



مجالس مساجد الأعلام الدينية

• تم تنفيذ (92) ندوة علمية بمساجد: (الإمام الشافعي بالقاهرة، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي"، مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط).



أنشطة دعوية بشهر رمضان

• تنفيذ (2234) درس السيدات خلال شهر رمضان المبارك.

• تم تنفيذ (108) سهرة رمضانية بهيئة قصور الثقافة.

• البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل:

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بـ (23000) مسجد على مستوى الجمهورية، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد , خلال فترة الصيف (شهر 7، 8، 9)، وبواقع (13573) مسجدًا في البرنامج التثقيفي باقي العام وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم

• تم تنفيذ (5884) لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

• الندوات المشتركة مع الإعلام:



تم تنفيذ (90) ندوة مشتركة، وبيانها كالتالي:

• تم تنفيذ (52) ندوة من ندوات عقيدتي بالتعاون مع صحيفة الجمهورية بالمساجد التالية: (عثمان الحطابي القاهرة، عمر بن الخطاب – المنيب بالجيزة، دار الأرقم- شرق مدينة نصر، الطاروطي بالجيزة، الفتح برمسيس، النور العباسية، مسجد السعيد جكمك، المهند التجمع الخامس، السلطان الغوري - وسط القاهرة، مسجد أبو طبل عابدين بالقاهرة، أبو بكر الصديق النرجس التجمع الخامس، بلال بن رباح- الحديقة الدولية- القاهرة، الإيمان- مكرم عبيد).

• تم تنفيذ (38) ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، والمذاعة على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



مبادرات الأوقاف 2023

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بـ (3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية، ومبادرة حق الوطن بـ (3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

• مجلس قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في (300) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

• مبادرة اللغة العربية بـ (4000) محاضرة.



أبرز مسابقات الأوقاف

1. مسابقة (رؤية) التثقيفية.

2. مسابقة اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم).

3. مسابقة الأئمة المتميزون 2023م.

4. مسابقة القراءة الحرة.

5. مسابقة الإسراء والمعراج.

6. مسابقة الالتحاق بمنحة الماجستير.

7. مسابقة الإيفاد الدائم (لغات).

8. مسابقة مرافقة بعثة الحج.

9. مسابقة الخطيب المثالي.

10. مسابقة الإيفاد للجامعة المصرية لكازاخستان.

11. مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.

12. مسابقة التحدث بالفصحى.

13. مسابقة القراءة الصيفية.

14. مسابقة النابغون في علم الفرائض.

15. مسابقة الإيفاد الدائم 2023م.

16. المسابقة الثقافية الكبرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم.

17. مسابقة التوسع في القوافل الدعوية.



جهود وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2023

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله ( عز وجل ) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من ( 67 ) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم إنفاقه في خدمة القرآن الكريم أكثر من 400 مليون جنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إطار عناية واهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال عام 2023م، وذلك على النحو التالي:



المقارئ القرآنية

عقدت وزارة الأوقاف ( 219076 ) مقرأة خلال العام 2023م، على النحو التالي:

• مقارئ الأئمة: وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد ( 42757 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الأعضاء: وعددها ( 847 ) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد ( 43732 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الجمهور: وعددها ( 2520 ) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد ( 129243 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية: وعددها ( 25 ) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد ( 1350 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ السيدات: وعددها ( 5 )، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد ( 270 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الواعظات: وعددها ( 35 )، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر، تم عقد ( 1724 ) على مستوى الجمهورية.



مجالس الإقراء

• مجالس الإقراء على كبار القراء: وعددها ( 18 ) مجلسًا، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر، تم عقد ( 900 ) مجلسًا على مستوى الجمهورية.



مراكز التلاوة

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وعددها ( 14 ) مركزًا، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، وقد تم عقد ( 710 ) مجلسًا على مستوى الجمهورية.



مكاتب التحفيظ

تم عقد ( 102628 ) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية، وبيانها كالتالي:

• مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها ( 158 )، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص:3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 41984 ) حلقة تحفيظ.

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة: وعددها ( 218 )، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م:4م عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 60644 ) حلقة تحفيظ.



التحفيظ عن بعد

• التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاتها ( 93 ) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد ( 6052 ) حلقة.



مقرأة كبار القرّاء

• تعقد 8 مرات شهريًّا، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر، تم عقد ( 48 ) مقرأة.



الأمسيات الابتهالية

• الأمسيات الابتهالية: وتعقد 4 مرات شهريًّا، تم عقد ( 48 ) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.



المسابقات القرآنية

• عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

• عقد المسابقة القرآنية الرمضانية بمديريات ( شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – الوادي الجديد).

• عقد مسابقة "مبادرة اكتشاف".

• عقد مسابقة "صلاة التهجد خلال شهر رمضان 1444هـ".

• عقد مسابقة "برنامج تلاوات " خلال شهر رمضان 1444هـ.

• عقد المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ خلال شهر مارس 2023م.

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.

• عقد مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

• عقد اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• بدء مسابقة عضوية المقارئ القرآنية خلال نوفمبر 2023م.

• بدء المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.



برنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى

أطلقت وزارة الأوقاف أحدث برامجها في خدمة القرآن الكريم برنامج "صحح قراءتك" من خلال مجلس تلاوة يومي بعد صلاة العشاء، ويتم من خلاله ختم القرآن الكريم تلاوة بالمسجد كل ستة أشهر، وتستهدف المرحلة الأولى خمسمائة مسجد قبل نهاية 31/12/2023م وقد تم تطبيقها بالفعل في نحو مائة مسجد.



مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

والتي ستنطلق في خمسة آلاف مسجد في عطلة نصف العام الدراسي، مستهدفة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.



جهود وزارة الأوقاف في مجال التدريب والتثقيف خلال عام 2023

تم تنفيذ (385) دورة لأكثر من (46625) متدربًا، وبيانها كالتالي:

• تم تنفيذ الدورة الدولية المشتركة لأئمة مصر وتنزانيا لـ ( 18 ) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 2/2/2023م إلى 11/2/2023م.

• تم تنفيذ الدورة الدولية الثالثة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي لـ (22) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 9/3/2023م إلى 18/3/2023م.

• تم تنفيذ الدورة الدولية الرابعة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي لـ (15) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 10/9/2023م إلى 18/9/2023م.

• تنفيذ الدورة الدولية الخامسة بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي لـ (24) متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 14/ 12/ 2023م إلى 24/ 12/ 2023م.

• تم تخريج الدفعة السادسة (الدورة المتكاملة) لـ ( 86 ) إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ دورة المكون الشرعي، ودورة المكون الثقافي، ودورة المكون اللغوي واللغة الأجنبية ضمن الدورة المتكاملة السابعة للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لـ (262) إمامًا وواعظة.

• تم تنفيذ (131) دورة ضمن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالمديريات الإقليمية لـ (30072) إمامًا وواعظة.

• تم تنفيذ ( 3 ) دورات عالية المستوى (قادة فكر) لـ ( 230 ) إمامًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.



• تم تنفيذ دورة (رائدات فكر) لـ (30) واعظة.

• تم تنفيذ ( 67 ) دورة اليوم الواحد في فقه الصيام، وفقه الحج، وفن الخطابة وضوابط الخطبة الدينية، لـ ( 6037 ) إمامًا وواعظة، بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

• تم تنفيذ ( 26 ) دورة في مجال الحاسب الآلي لـ ( 362 ) متدربًا؛ ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1428) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

• تم تنفيذ الدورة المتكاملة للأئمة الجدد (6 أشهر) بكلية الضباط الاحتياط لـ ( 248 ) إمامًا (تعاقد).

• تم تنفيذ دورة الأئمة الجدد من ذوي الهمم لـ (31) إمامًا (تعاقد) بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ ( 3 ) دورات في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي لـ ( 242 ) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ ( 6 ) دورات في اللغة العربية لـ (300) إمام بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف.

• تم تنفيذ الدورة المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لـ (30) إمامًا وواعظًا وأمينًا للفتوى بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ ( 29 ) دورات بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لـ (1634) متدربًا.

• تم تنفيذ دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى لـ (30) إمامًا وواعظًا وأمينًا للفتوى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بمعهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.



• تم تنفيذ دورة تنمية المهارات الإعلامية للواعظات لـ (15) واعظة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بمعهد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

• تنفيذ دورة تنمية المهارات الإعلامية لـ (15) إمامًا بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 8/ 12/ 2023م إلى 27/ 12/ 2023م.

• تم تنفيذ ( 3 ) دورات للعمال الجدد لـ (895) عاملًا بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ ( 62 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لـ ( 3192 ) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ ( 21 ) دورة تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من ( 1189 ) إمامًا وواعظة داخل مصر، و( 6 ) دورات دولية عن بُعد لـ ( 350 ) متدربًا من مختلف دول العالم.

• تم تنفيذ ( 14 ) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والإداريين، لـ ( 1281 ) متدربًا.



جهود وزارة الأوقاف في مجال عمارة المساجد خلال عام 2023

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى افتتحت وزارة الأوقاف أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، حيث تم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة 1/ 12/ 2023م، منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وجار افتتاح (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8/ 12/ 2023م، كما سيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م.

كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (11405) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.



جهود وزارة الأوقاف في البر وخدمة المجتمع خلال عام 2023

تم صرف أكثر من (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها:

• (161,892,000) جنيه توزيع شنط غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منها 40 ألف شنطة سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة.

• تم صرف (65) مليون جنيه مبادرات بالتعاون مع تحيا مصر، منها: 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة لحومًا وسلعًا غذائية، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر، وخمسة ملايين في إطار أهداف الصندوق العامة.

• تم صرف (10) ملايين جنيه ضمن مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا في دولة ليبيا بسبب الإعصار.

• تم صرف (28) مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

• تم صرف (26,857,266) جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

• تم صرف مليون وخمسمائة ألف جنيه لصالح نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.



• (233,542,195) جنيهًا، تم ترجمتها إلى (954.7) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي، منها (50) طنا من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدة الدولة المصرية لأهالينا في غزة.



جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال 2023

• تم عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م، ليصبح إجمالي عدد المؤتمرات الدولية التي تم عقدها ( 12 ) مؤتمرًا دوليًّا.

• إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني.

• إهداء (7136) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

• (2977) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

• تم تنفيذ (15) معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات، والطلبة والطالبات الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمعلمين والمعلمات والإداريين.

• تم إقامة (14) معرضًا للكتاب لنشر الفكر المستنير، وتم تحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيهًا.

• تم عقد (15) مجلسًا للحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك (رضي الله عنه).

• تم تحقيق إيرادات بلغت (1502723) جنيه.

• تم عقد ثلاث صالونات ثقافية.



الإصدارات العلمية لوزارة الأوقاف في 2023

تم تأليف وترجمة ونشر (64) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (465) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، ومن أهم هذه الإصدارات وأحدثها: (المختصر الشافي في الإيمان الكافي - الاجتهاد ضرورة العصر - موسوعة الثقافة الإسلامية - دراسات في علوم القرآن - دراسات في علوم الحديث - أخلاقنا - في رحاب السيرة المشرفة - الاجتهاد والتجديد عقد وثائقي - المختصر المفيد في علم التجويد - الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية في الخطاب الديني - في رحاب أسماء الله الحسنى - الخطب العصرية جــ11 - إضاءات قرآنية - فلسفة الحياة والموت - البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون").



جهود وزارة الأوقاف في الرعاية الصحية ومستشفى الدعاة 2023

في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار ( 405 ) حالة، وإنفاق ما يزيد على (22,8) مليون جنيه على تطوير المستشفى.



ايرادات تاريخية لهيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2023

حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2023م أكثر من 2 مليار و450 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون جنيه عن عام 2022م بنسبة زيادة 13.9%.

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