الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يسلم 30 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الأولى بالرعاية

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 30 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، كمرحلة أولى ضمن توزيع 50 جهاز، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة.

 

رافق المحافظ خلال تسليم الأجهزة أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق والمستشار العلمي للمحافظة ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويحيي فراج رئيس قطاع بنك التنمية الزراعي بسوهاج.  

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وهنأ محافظ سوهاج الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيا لهن حياة سعيدة، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهدا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع محافظة سوهاج في مختلف المجالات، والجمعيات المشاركة في الفعالية، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة؛ لتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن عدد المستفيدين من الأجهزة التي تم تقديمها اليوم بلغ 60 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن كل جهاز يشمل " غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، فرن بوتاجاز، مكواة، خلاط، مروحة، بطانية، لحاف، كاتل، كولمن مياه "، مقدمة من البنك الزراعي المصري، وعدد من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

 

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