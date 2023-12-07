أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 13 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا.

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وبلغ سعر باذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 5 جنيهات، جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيه، فلفل حامي بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8.5 جنيه، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، بسلة من 23 إلى 27 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ من 8 إلى 11 جنيهًا، البامية من 35 إلى 45 جنيهًا، البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، ليمون بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر كرنب سلاطة 8 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.