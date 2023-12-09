السبت 09 ديسمبر 2023
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منوعات

"إكس" تكسب 10 ملايين متابع خلال شهر

ليندا ياكارينو، فيتو
ليندا ياكارينو، فيتو

 أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس في منشور لها عبر المنصة، أن أكثر من عشرة ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

خسائر 75 مليون دولار

جاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقا باسم تويتر، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

فيما لم يتسن بعد الوصول إلى إكس، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر/كانون الأول بالمتوسط أو سبب كشف "ياكارينو" عن الرقم.

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 540 مليون مستخدم شهريا

من جانبه، قال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك، في يوليو، إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهريا.

وقد أعلنت عدة شركات مثل أبل وديزني ووارنر براذرز دسكفري وباراماونت جلوبال الشهر الماضي أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتا على إكس.

ماسك وجه السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة، بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

 

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