السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراة الزمالك وساجرادا اسبيرانسا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى جانب مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي.

 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة


جوانينج جالاكسي  - أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6  

نواذيبو -    مازيمبي  الكونغولى– الساعة 6 مساء bein sport

الوداد المغربي  -  سيمبا التنزاني – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

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الترجي التونسي - بيترو أتلتيكو الانجولى – الساعة 9 مساء bein sport

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة


الزمالك -  ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

 

الأهلي - الرائد – الساعة 5 مساء على قناة SSC         

الوحدة - الأخدود – الساعة 8 مساء على قناة SSC

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

كريستال بالاس -  ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1     

برايتون - بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2               

مانشستر يونايتد - بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

شيفيلد يونايتد - برينتفورد – الساعة 5 مساء      

وولفرهامبتون - نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء   

أستون فيلا - آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


ديبورتيفو ألافيس - لاس بالماس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3  

ريال بيتيس - ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

فياريال - ريال سوسييداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

ريال مايوركا - إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

 

هيلاس فيرونا - لاتسيو – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1      

أتالانتا - ميلان – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

انتر ميلان - أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

 

رين  -  موناكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4         

باريس سان جيرمان - نانت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1         

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

 

 

يونيون برلين - بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا             

آينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5             

فولفسبورج - فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا         

فيردر بريمن - أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا     

هايدنهايم - دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند - لايبزيج – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5     

 

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مواعيد مباريات اليوم الزمالك باريس سان جيرمان اخبار الرياضة الكونفدرالية الأفريقية

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