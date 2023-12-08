مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها الأهلي ضد شباب بلوزداد ومواجهة يوفنتوس ونابولي

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة ويأتي علي رأسها مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد شباب بوزداد الجزائري 6:00 مساء

ميدياما ضد يانج أفريكانز 6:00 مساء

النجم الساحلي ضد الهلال السوداني 9:00 مساء

الدوري الاسباني

خيتافي ضد فالنسيا 10:00 مساء

الدوري السعودي

التعاون ضد الفيحاء 5:00 مساء

الطائي ضد الهلال 5:00 مساء

الخليج ضد أبها 5:00 مساء

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النصر ضد الرياض 5:00 مساء

الدوري الايطالي

يوفنتوس ضد نابولي 9:45 مساء

الدوري الألماني

هوفنهايم ضد بوخوم 9:30 مساء

الدوري الفرنسي

مونلييه ضد لانس 10:00 مساء

الدوري المغربي

المغرب الفاسي ضد الجيش الملكي 5:00 مساء

الفتح الرباطي ضد اتحاد طنجة 7:00 مساء

الدوري التركي

جالطة سراي ضد أضنة دمير سبور 7:00 مساء

الدوري البرتغالي

فيزيلا ضد سبورتنج براجا 5:30 مساء

بنفيكا ضد فيرنسي 8:00 مساء

دوري نجوم قطر

معيذر ضد العربي 4:30 عصرا

أم صلال ضد المرخية 6:30 مساء

الوكرة ضد الأهلي 6:30 مساء

الدوري الاماراتي

الجزيرة ضد عجمان 2:45 عصرا

البطائح ضد بني ياس 2:45 عصرا

شباب الأهلي ضد نادي الامارات 5:30 مساء

الوحدة ضد الوصل 5:30 مساء