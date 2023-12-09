أمريكا تدين الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد وتطالب العراق باتخاذ هذا الإجراء

أدانت الولايات المتحدة الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد والقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، داعية بغداد إلى "تقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة".

حصيلة استهدافات الفصائل المسلحة على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق اليوم:



قاعدة مطار خراب الجير: مرتين

قاعدة مطار أربيل: عملية واحدة

قاعدة عين الأسد: ثلاث عمليات

قاعدة الشدادي: عمليتين

قاعدة حقل العمر: عملية واحدة

قاعدة حقل كونيكو: عملية واحدة



وقال مسؤول في الجيش الأمريكي لرويترز إن نحو سبع قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأميركية في بغداد خلال هجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة، فيما يبدو أنه أكبر هجوم من نوعه في الآونة الأخيرة.

Advertisements

كما استهدفت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة القوات الأميركية في العراق وسوريا خمس مرات، وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن ثلاث هجمات استهدفت قواعد في سوريا، فيما استهدف هجومان قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن هجمات سابقة ضد القوات الأمريكية نفذتها جماعات متحالفة مع إيران تعمل تحت راية المقاومة في العراق.

أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد اليوم، وأكدت حرمة البعثات الدبلوماسية.



الخارجية العراقية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

وجاء في بيان الوزارة: "تُعبِّر وزارة الخارجيَّة عن رفضها، وإدانتها لما تعرَّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من اعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وبهذا الصدد، نجدد حرصنا على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر".



وأضاف البيان: "كما نؤكد أنّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسبِّبين بالتفجير لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة".



وتابع البيان: "إن وزارة الخارجية تتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، ونُشدد على أنَّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثِّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة".