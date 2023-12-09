السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

"ولعت ولعت.. الله أكبر"، شاهد فرحة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد تدمير دبابة إسرائيلية

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

الهجوم البري على غزة، نشرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر فرحة أحد مقاتلي الحركة بعد تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


فرحة أحد مقاتلي سرايا القدس بعد تفجير دبابة 

وردد مقاتل سرايا القدس، جملة "ولعت ولعت.. الله أكبر" في إشارة إلى الدبابة التي نجحت المقاومة في استهدافها خلال المعارك في قطاع غزة.


وفي وقت سابق من أمس أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبوعبيدة  في بيان صادر عنه، أن  مقاتلي حماس تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كل محاور القتال في قطاع غزة.

Advertisements


وذكر أبو عبيدة في البيان الصادر عنه: "مقاتلو القسام أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق في غزة".


وأكد المتحدث باسم كتائب القسام :"مجاهدونا استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق".


خسائر جيش الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

وتابع أبوعبيدة: "مجاهدونا قاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو  "تل أبيب" وأهداف أخرى".


وعلى الجانب الآخر اعترف  المتحدث باسم جيش الاحـتــلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بإصابة جنديين اثنين خلال محاولة لتحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.


وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها  أنها  اكتشفت قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.


وذكرت كتائب القسام في البيان الصادر عنها أنها أفشلت المحاولة، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

ونوهت كتائب القسام إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، مضيفة: "سيطرنا أيضا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".
 

txt

سيد رجب يعبر عن حزنه بسبب الأحداث في غزة: ما يحدث محرقة كبيرة

txt

مجلس الأمن يفشل في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة غزة سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامية جيش الاحتلال الإسرئيلي القسام كتائب القسام

مواد متعلقة

سيد رجب يعبر عن حزنه بسبب الأحداث في غزة: ما يحدث محرقة كبيرة

قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف معلومات مهمة عن الهجوم البري على قطاع غزة

قبل نهاية الهدنة، رئيس أركان جيش الاحتلال يصدق على خطة مواصلة الهجوم البري

الأكثر قراءة

دفع الفلسطينيين تجاه سيناء، إسرائيل وأمريكا يمرران المخطط ومصر تحذر الولايات المتحدة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

تحذير لسكان ثلاث محافظات، سحب ركامية ممطرة على فترات متقطعة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

"ولعت ولعت.. الله أكبر"، شاهد فرحة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد تدمير دبابة إسرائيلية

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

أشرف قاسم: رحيل محمد شريف للدوري السعودي خطأ كبير من إدارة الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سيد رجب: أنا زملكاوي ولم أمارس الهندسة

بـ 93 مليون مشاهدة خلال يوم، العرض الترويجي الأول للعبة "GTA VI" يدخل موسوعة جينيس

أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب (صور)

5 صور ترصد سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

من أقوى بنادق القنص في العالم.. معلومات عن بندقية "غول" التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية: اتهام أي إنسان بالردَّة له ضوابط ومعايير شرعية دقيقة

معاني التسبيح في القرآن الكريم وعدد المسبحين

المزيد
الجريدة الرسمية