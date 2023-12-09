"ولعت ولعت.. الله أكبر"، شاهد فرحة أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد تدمير دبابة إسرائيلية

الهجوم البري على غزة، نشرت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية- اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر فرحة أحد مقاتلي الحركة بعد تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



فرحة أحد مقاتلي سرايا القدس بعد تفجير دبابة

وردد مقاتل سرايا القدس، جملة "ولعت ولعت.. الله أكبر" في إشارة إلى الدبابة التي نجحت المقاومة في استهدافها خلال المعارك في قطاع غزة.



وفي وقت سابق من أمس أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبوعبيدة في بيان صادر عنه، أن مقاتلي حماس تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كل محاور القتال في قطاع غزة.

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ما أجمل الجهاد , وما أجمل المُجاهدين

"ولعت الله أكبر".. فرحة أحد مُجاهدي سرايا القدس بتدمير دبابة إسرائيلية في غزة #ولعت#سرايا_القدس #غزه_مقبره_الغزاه #غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/oLHnQ05pq8 — ليث الشام (@layth_alshaam12) December 8, 2023



وذكر أبو عبيدة في البيان الصادر عنه: "مقاتلو القسام أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق في غزة".



وأكد المتحدث باسم كتائب القسام :"مجاهدونا استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق".



خسائر جيش الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة

وتابع أبوعبيدة: "مجاهدونا قاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى".



وعلى الجانب الآخر اعترف المتحدث باسم جيش الاحـتــلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بإصابة جنديين اثنين خلال محاولة لتحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها أنها اكتشفت قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.



وذكرت كتائب القسام في البيان الصادر عنها أنها أفشلت المحاولة، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

ونوهت كتائب القسام إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، مضيفة: "سيطرنا أيضا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".



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