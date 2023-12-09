السبت 09 ديسمبر 2023
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سياسة

قبل 24 ساعة من انطلاقها، ضوابط الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة،
انتخابات الرئاسة، فيتو

ينطلق غدًا الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر بعد انتهاء عمليات التصويت في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر. 

ونص قانون الانتخابات الرئاسية على ضوابط الإدلاء بالصوت الانتخابي، إذ يجب على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها.

 

ضوابط الإدلاء بالرأي في انتخابات الرئاسة 

وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها وفق الضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

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ومع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التي تشكلها.

 

وتنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

 

وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.

 

متنافسو الرئاسة 

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

 

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