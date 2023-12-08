أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتعادل أمام بلوزداد.. معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك أمام ساجرادا.. وبيراميدز يستبعد شريف إكرامي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:
الأهلي يتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في مباراة إهدار الفرص (صور)
دوري أبطال أفريقيا، انتهت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.
شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلى منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوي.
وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.
وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.
كولر: حزين بسبب النتيجة وسأتحدث مع اللاعبين لاستعادة الثقة
دوري أبطال أفريقيا، كشف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن حزنه الشديد بعد التعادل السلبي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وأتي ذلك في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء.
وأكد: “حزين جدا بسبب النتيجة، المباراة وأحداثها المثيرة كانت قريبة من أن نحسمها لكن واجهنا سوء حظ كبير”.
وتابع: “نمتلك مشكلة كبيرة وهي ضياع الفرص متكررة بشكل غير طبيعي، في جميع المباريات الماضية”.
وواصل “ضياع الأهداف عدو كبير لنا، أتواجد خارج الملعب وبداخلي حزن كبير بسبب تلك الفرص المهدرة”.
وأكمل “سنجلس مع اللاعبين لنحاول استعادة الثقة قبل بطولة كبيرة، ويوجد البعض فقد الثقة بسبب ضياع العديد من الفرص أمام المرمى”.
ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة
دوري أبطال أفريقيا، انتهت مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنفس النتيجة وهي التعادل، حيث تعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري سلبيا.
وتعادل فريق ميدياما الغاني أمام يانج أفريكانز بهدف لكل فريق
1- الأهلي: 5 نقاط
2- ميدياما: 4 نقاط
3- شباب بلوزداد: 4 نقاط
4- يانج أفريكانز: نقطتين
معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء غدًا السبت، باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".
خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
بيراميدز يقرر استبعاد شريف إكرامي من بعثة الفريق بجنوب أفريقيا
قررت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز في جنوب أفريقيا، مغادرة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق مدينة بريتوريا عائدا إلى القاهرة، وعدم الاستمرار مع الفريق لخوض مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.
وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي عن أن إكرامي ومنذ وصول البعثة إلى بريتوريا وهو يعاني من نزلة برد حادة وارتفاع شديد في درجات الحرارة منعته من خوض التدريبات خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن الحارس أجرى فحوصات طبية مع الجهاز الطبي للكشف عن الملاريا وجاءت النتيجة سلبية، ولكن قررت البعثة عودة إكرامي إلى القاهرة لمواصلة العلاج في ظل صعوبة تواجده في مباراة الأحد، ورغبة في تعافيه سريعا في ظل العديد من الارتباطات المحلية والقارية خلال الشهر الجاري.
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