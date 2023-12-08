الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، انتهت مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنفس النتيجة وهي التعادل، حيث تعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري سلبيا.

 

وتعادل فريق ميدياما الغاني أمام يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة 

1- الأهلي: 5 نقاط 

2- ميدياما : 4 نقاط 

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط 

4- يانج أفريكانز: نقطتين 

 

 

ميدياما يتعادل أمام يانج أفريكانز 

 في المباراة التي أقيمت  بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

 

تقدم ميدياما الغاني بهدف أول عن طريق جوناثان سواه من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

 

وتعادل الفريق التنزاني في الدقيقة 36 عن طريق زوزوا.

 

 

الأهلي يتعادل أمام شباب بلوزداد 

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوي.

 

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وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

 

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

 

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

 

 

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولي في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

 

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

 

وأضاع كهربا فرصة هدفـ وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

 

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

 

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات  لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

 

 

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول 

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم: الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا 

 

تشكيل فريق شباب بلوزداد 

حراسة المرمي: رايس مبولحي 

خط الدفاع: حداد، بن درامة، بن عيادة 

خط الوسط: قديورة، بوصوف، بنغيث، سالمي، مزيان 

خط الهجوم: بلختير، وامبا 

 

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

 

 

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