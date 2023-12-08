السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية بالمحمودية (صور)

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بقري مركز المحمودية، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية بحضور على زيد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وممثلي الجهات المعنية.

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية بمركز المحمودية، فيتو

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية بمركز المحمودية، فيتو

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية بمركز المحمودية، فيتو

حيث تفقد عددا من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة عمر طوسون الثانوية بنين - مدرسة الزهور الإعدادية - مدرسة الشهيد محمد أحمد ناصر الثانوية بنات - مدرسة ديروط الابتدائية - مدرسة كوم النصر الابتدائية - مدرسة حمد منيسى للتعليم الأساسى).

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وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.





وأشار كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل علىتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فيالفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل.

كما اكد على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية بمركز المحمودية، فيتو

السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية بمركز المحمودية، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.