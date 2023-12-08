الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

عبر الفيديو كونفرانس، وكيل تعليم البحيرة يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية (صور)

وكيل تعليم بالبحيرة،
وكيل تعليم بالبحيرة، فيتو

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اجتماعا، مساء اليوم الجمعة، بالفيديو كونفرانس مع مديرى الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة، وذلك بحضور مديرى العموم بالمديرية المركزية.

 

حيث شدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد وجاهزية المدارس للاستحقاق الدستوري القادم، مشيدا بكافة الجهود المبذولة بجميع الإدارات، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للناخبين.

وكيل تعليم البحيرة يعقد إجتماعا مع مديرى الإدارات للتأكيد، فيتو
وكيل تعليم البحيرة يعقد إجتماعا مع مديرى الإدارات للتأكيد، فيتو

وأعرب وكيل الوزارة عن ثقته الكبيرة في الحضور القوى لتعليم البحيرة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستشهد تواجد مشرف على كافة الأصعدة والمستويات سواء العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية، والمدرسين والعاملين بالمدارس، وحتي الطلاب بالمراحل الثانوية ممن لهم حق التصويت.

 

Advertisements

 

وقال الديب: إن الانتخابات هي حق وواجب علينا جميعا التمسك بها والحضور والإدلاء بأصواتنا، نختار بمنتهى الحرية من يمثلنا دون أي ضغوط، نقول كلمتنا للعالم أجمع أن مصر هى صاحبة القرار، وأنها  قادرة أن ترسم للمستقبل خارطة عمل وبناء وتنمية وحاضر أفضل لها وأبنائها.

وكيل تعليم البحيرة يعقد إجتماعا مع مديرى الإدارات للتأكيد، فيتو

كما أكد أيضا على الجهود الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمدارس وتوفير كافة سبل ووسائل الراحة للناخبين بالانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الأحد 10 ديسمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام.

 

وأشاد وكيل الوزارة، بالروح الكبيرة التي شاهدها ولمسها بنفسه من أداء جميع العاملين بالتربية والتعليم بمنتهى الحب والتفاني، مدركين مدى أهمية المشاركة الإيجابية، تدفعهم القيم الوطنية وحب الوطن، حيث تشارك البحيرة في العرس الديمقراطي بعدد 650 مدرسة تضم803 لجان فرعية و13 لجنة وافدين.

txt

حالة الطقس غدًا السبت 09-12-2023 بمحافظة البحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكيل تعليم البحيرة البحيرة الانتخابات الرئاسية مديرية التعليم بالبحيرة محافظة البحيرة

مواد متعلقة

سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر (صور)

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية على مستوى محافظة البحيرة (صور)

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

أول تعليق من روسيا على قرار جيش الاحتلال بإغراق أنفاق غزة بمياه البحر

رعدية وغزيرة، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

الأهلي يتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في مباراة إهدار الفرص (صور)

تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر، قصة رسالة عبرية أرسلتها كتائب القسام لإسرائيل بالصواريخ (فيديو)

أمريكا تخطر مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

كرة السلة، الأهلي يتوج رسميا بطلا لدوري المرتبط

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب (صور)

5 صور ترصد سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية

7 مزايا يحصل عليها الطالب عند الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 أفلام أمريكية في 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معاني التسبيح في القرآن الكريم وعدد المسبحين

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية