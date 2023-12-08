عبر الفيديو كونفرانس، وكيل تعليم البحيرة يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية (صور)

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اجتماعا، مساء اليوم الجمعة، بالفيديو كونفرانس مع مديرى الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة، وذلك بحضور مديرى العموم بالمديرية المركزية.

حيث شدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد وجاهزية المدارس للاستحقاق الدستوري القادم، مشيدا بكافة الجهود المبذولة بجميع الإدارات، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للناخبين.

وكيل تعليم البحيرة يعقد إجتماعا مع مديرى الإدارات للتأكيد، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يعقد إجتماعا مع مديرى الإدارات للتأكيد، فيتو

وأعرب وكيل الوزارة عن ثقته الكبيرة في الحضور القوى لتعليم البحيرة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستشهد تواجد مشرف على كافة الأصعدة والمستويات سواء العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية، والمدرسين والعاملين بالمدارس، وحتي الطلاب بالمراحل الثانوية ممن لهم حق التصويت.

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وقال الديب: إن الانتخابات هي حق وواجب علينا جميعا التمسك بها والحضور والإدلاء بأصواتنا، نختار بمنتهى الحرية من يمثلنا دون أي ضغوط، نقول كلمتنا للعالم أجمع أن مصر هى صاحبة القرار، وأنها قادرة أن ترسم للمستقبل خارطة عمل وبناء وتنمية وحاضر أفضل لها وأبنائها.

وكيل تعليم البحيرة يعقد إجتماعا مع مديرى الإدارات للتأكيد، فيتو

كما أكد أيضا على الجهود الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمدارس وتوفير كافة سبل ووسائل الراحة للناخبين بالانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الأحد 10 ديسمبر والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وأشاد وكيل الوزارة، بالروح الكبيرة التي شاهدها ولمسها بنفسه من أداء جميع العاملين بالتربية والتعليم بمنتهى الحب والتفاني، مدركين مدى أهمية المشاركة الإيجابية، تدفعهم القيم الوطنية وحب الوطن، حيث تشارك البحيرة في العرس الديمقراطي بعدد 650 مدرسة تضم803 لجان فرعية و13 لجنة وافدين.