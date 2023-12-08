الدوري السعودي، محمد شريف يهدي الفوز على أبها لمولودته المنتظرة

الدوري السعودي، أعرب الدولي المصري محمد شريف المحترف بصفوف فريق الخليج السعودي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

خسارة الخليح 6 نقاط

وأكد محمد شريف في تصريحات بعد المباراة، أن فريقه كان بحاجة لتحقيق الفوز بشدة، لاسيما بعد أن خسر المباراتين الماضيتين في الدوري ما كلفه خسارة 6 نقاط كاملة.

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أضاف محمد شريف: الفريقين كانا في حاجة للفوز بسبب تقارب الفريقين في النقاط وكنا نلعب على ملعبنا واستطعنا أن نرفع رصيدنا من النقاط.

وتابع محمد شريف: إن الطرد الذي تعرض له الفريق جعلهم يتراجعوا، وكان من الممكن أن يستقبل عددا أكثر من الأهداف.

يحتل فريق الخليج في المركز الـ 13 بجدول الدوري السعودي وفي جعبته 16 نقطة، بينما يوجد فرق أبها المركز الـ 16 في جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة.

محمد شريف يسجل لفريقه في مرمى أبها السعودي، فيتو

شريف يهدي الفوز لمولودته المنتظرة

وأهدى محمد شريف الفوز الذي حققه فريقه لمولودته المنتظرة

جدير بالذكر، أن محمد شريف ساهم في فوز فريقه بلقاء اليوم بعد نجح في إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى فريق أبها في اللقاء الذي إنتهى بفوز نادي الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهلال يبتعد بصدارة الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاءت أحداث المباراة على النحو التالي:

أهداف المباراة

تقدم الهلال بهدف أول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 20، وضاعف ميتروفيتش النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 30 من علامة الجزاء.

فيما قلص طارق عبدالله النتيجة لرفيق أبها بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: البريك، كوليبالي، تمبكتي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: نيفيز، الفرج، سافيتش

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش

تشكيل الطائي

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

خط الدفاع: سالم الطوياوي، روكو،النخلي، باور

خط الوسط: مجرشي،سيميدو، طارق عبدالله

خط الهجوم: الحيزان، سلمان المؤشر، الحيزان

الهلال يجدد عقد علي البليهي

وقالت صحيفة "عكاظ"، أن مجلس إدارة "الزعيم" يستهدف تجديد عقد البليهي، لمدة عام إضافي حتى 2025.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت في يناير الماضي، تمديد عقد البليهي لمدة موسم، حيث ينتهي مع "الزعيم" في 2024.

وكان البليهي قد انضم لصفوف الهلال قادما من الفتح في 2017، وحصد معه عدة بطولات محلية وخارجية، وبات واحدا من أهم لاعبي الفريق، والمنتخب السعودي الذي شارك معه في مونديال 2022 بقطر.

وخلال مشوار البليهي الكروي مع "الزعيم" توّج بـ4 بطولات دوري محترفين، وأبطال آسيا (مرتين)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين)، وكأس السوبر السعودي (مرتين).

وشارك البليهي خلال فترة تواجده مع الهلال في 187 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع آخر.

وفي الموسم الجاري، شارك البليهي في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفا واحدا، وتلقى بطاقة حمراء واحدة أمام النصر في ديربي الرياض.

فيما حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

أرقام النصر السعودي

لكنه استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا.

كذلك تأهل النصر الملقب ب"العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضًا.

وكان النصر ضمن تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة اليوم.