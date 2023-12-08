الولادة القيصرية تزيد من فرصة الإصابة بحمى النفاس، وما هي أعراضها؟

تحدث حمى أو عدوي النفاس عندما تصيب البكتيريا الرحم والمناطق المحيطة به بعد الولادة المعروف أيضا باسم عدوى ما بعد الولادة.

أنواع حمى النفاس

يتم وصف حمى ما بعد الولادة من خلال المناطق الثلاث المميزة التي يمكن أن تحدث فيها، بما في ذلك:

حمى النفاس، فيتو

التهاب بطانة الرحم: بطانة الرحم

التهاب عضل الرحم: عضلة الرحم

التهاب محيط الرحم (يُسمى أيضًا التهاب النسيج الخلوي في الحوض): الأنسجة الداعمة حول الرحم

العدوى الأكثر شيوعًا بعد الولادة هي التهاب بطانة الرحم نظرًا لأن بطانة الرحم يمكن أن تتعرض للصدمات والتمزقات أثناء عملية الولادة، ويوفر هذا الضرر مدخلًا لتطور العدوى.

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وقد تتشكل العدوى في عضلة الرحم أو الهياكل الداعمة للرحم عند الشق أو مواقع التمزق، كما هو الحال في بضع الفرج أو الولادة القيصرية (الولادة القيصرية).

أعراض عدوى النفاس

العلامات العامة لحمى النفاس تشبه العدوى التقليدية، مثل:

الحمى

القشعريرة

آلام الجسم

فقدان الشهية

التعب العام

وتشمل الأعراض الأكثر خطورة المرتبطة بعدوى ما بعد الولادة ما يلي:

ألم أسفل الخصر أو في منطقة عظم الحوض بسبب التهاب الرحم

الجلد الشاحب والرطب المرتبط بكمية كبيرة من فقدان الدم

رائحة كريهة للإفرازات المهبلية التي تكشف عن وجود عدوى

زيادة معدل ضربات القلب من فقدان الدم

قد تستغرق الأعراض عدة أيام لتظهر وفي بعض الأحيان قد لا تكون العدوى ملحوظة إلا بعد مغادرة المستشفى ومن المهم البحث عن علامات العدوى حتى بعد الخروج من المستشفى.

كيف تحدث حمى النفاس؟

يعد الرحم السليم “نظيفًا” ومع ذلك، فإن البكتيريا التي تعيش على الجلد، مثل المكورات العقدية أو المكورات العنقودية، والبكتيريا الأخرى، لا تزال تسبب العدوى عن طريق غزو الجلد أو الأنسجة التالفة وتزدهر هذه البكتيريا في البيئة الرطبة والدافئة أسفل البطن.

ويمكن أن تبدأ حمي النفاس في الرحم بعد نزول الماء لدى الأم بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصاب الرحم بالعدوى إذا أصيب الكيس السلوي وسائله بالعدوى والكيس الأمنيوسي هو الغشاء الذي يحتوي على الجنين والسوائل.

ما هي عوامل الخطر لحمى النفاس

يختلف خطر إصابتك بالعدوى بعد الولادة اعتمادًا على الطريقة المستخدمة في ولادة الطفل، فرصتك في الإصابة بالعدوى هي:

1-3% من الولادات المهبلية القياسية (الولادة الطبيعية)

5-15% من الولادات القيصرية المجدولة يتم إجراؤها قبل بدء المخاض

15-20% من الولادات القيصرية غير المجدولة يتم إجراؤها بعد بدء المخاض، وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

وقد يشمل الخطر الإضافي الإناث اللاتي لم يكن لديهن حمل سابق وعمرهن متطرف، مثل صغر السن أو كبار السن.

حمي النفاس، فيتو

علاوة على ذلك، فإن الحالات الطبية السابقة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم ومشاكل الجهاز المناعي قد تزيد من فرصة الإصابة بالعدوى.

وتوجد عوامل إضافية قد تجعل الأنثى أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى، ويمكن أن تشمل هذه:

فحوصات مهبلية متعددة أثناء المخاض

مراقبة الجنين داخل الرحم

التأخير بين تمزق الكيس السلوي والولادة أو المخاض الطويل

الإزالة اليدوية للمشيمة

وجود بقايا من المشيمة في الرحم بعد الولادة

النزيف الزائد بعد الولادة

براز الطفل موجود في السائل الأمنيوسي

استخدام القسطرة لتليين فتحة الرحم عند الولادة

الحالات المعدية الأخرى التي قد تساهم في الإصابة بعدوى ما بعد الولادة، وهي:

فرط نمو البكتيريا "السيئة" في المهبل

تعيش بكتيريا المجموعة العقدية (GBS) بشكل طبيعي في الجهاز المهبلي

الأمراض المنقولة جنسيا