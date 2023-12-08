الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

فرج عامر يرد على مفاوضات سموحة لضم عبد القادر من الأهلي

أحمد عبد القادر جناح
أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي، فيتو

الأهلي، أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن باب ناديه مفتوح أمام أحمد عبد القادر، جناح النادي الأهلي، في أي وقت حال رحيله عن المارد الأحمر، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم الكروي الحالي.

 

وقال محمد فرج عامر في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة: "بالطبع نأمل في ضم أحمد عبد القادر من الأهلي، ونادي سموحة يسعده أن يكون اللاعب موجودا في صفوفه، لكن هذا الكلام غير وارد علي الإطلاق حاليًا".

 

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عبد القادر راتبه كبير

وأشار فرج عامر إلى أن "أحمد عبد القادر يحصل على مبالغ طائلة وراتب كبير في النادي الأهلي، لن يستطيع نادي سموحة توفيره، ونركز الآن على جلب وضم لاعبين واعدين وصغار".

 

وأكمل فرج عامر: "هدفنا إعادة سموحة إلى سابق عهده مثلما كان عليه، ومنتخب مصر به حاليًا عدد كبير من اللاعبين اكتشاف نادي سموحة وهم، محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومصطفى فتحي وأحمد فتوح".

فرج عامر رئيس نادي سموحة، فيتو

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