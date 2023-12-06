القضاء الإداري يلغي قرار وزير الرياضة ويعيد عمر الغنيمي لسموحة

سموحة، قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعاوى المقامة من عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بعزله من منصب النائب وعودته لممارسة مهام منصبه كنائب مرة أخرى في المجلس الحالي.



إلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية

كما قضت ذات المحكمة في دعوى أخرى بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف عمر الغنيمي ومنعه من مزاولة مهام عمله كنائب رئيس سموحة، كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من جانب سعيد رشاد ببطلان انتخاب عمر الغنيمي.

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أشرف صبحي وزير الرياضة، فيتو

من جانبه، أكد المستشار مجدي المتناوي محامي عمر الغنيمي أن حكم محكمة القضاء الإداري ألغى بند الانتخاب على منصب النائب في الجمعية العمومية القادمة لنادي سموحة.

سموحة يفوز على فاركو

حقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف باستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق وليد علي قبل أن يعود فادي فريد مهاجم سموحة ويسجل هدفين ويقود فريقه لحصد النقاط الثلاث.

وارتقى سموحة للمركز السادس بعد هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة بينما تجمد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا