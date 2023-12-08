الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

7 مزايا يحصل عليها الطالب عند الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الاكاديمية المصرية
الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران،فيتو

 يبحث العديد من الطلاب عن دراسة الطيران المدني، والأكاديميات المعتمدة من وزارة الطيران المدني والتعليم من أجل دراسة علوم  الطيران، وتعتبر الشركة القابضة للأكاديمية  المصرية لعلوم الطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى وهى الوحيدة فى مصر الحاصلة على إعتماد سلطة الطيران المدني  المصري.

 


ويحصل الطالب من خلال الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران علي العديد من المزايا:

 

 الإجازات التى يحصل عليها الطالب بعد التخرج من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران 
١-إجازة طيار خاص Private Pilot license (PPL)
٢-أهلية طيران بالعدادات Instrument Rating(IR)
٣-إجازة طيار تجارى Commercial Pilot License (CPL)

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يعتبر الرخصة التى يحصل عليها معتمدة دوليًا  من المنظمة الدولية للطيران المدنى( الايكاو) (ICAO)، بالاضافة إلي عدم حاجة الطالب لمعادلة الرخصة من سلطة الطيران المدنى المصري كباقى الأكاديميات الأخرى التى تقوم بالتدريب على الطيران خارج مصر، حيث إن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هى الوحيدة فى مصر الحاصلة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري لذلك لا تحتاج الى معادلة.


الدراسة بالكامل(النظري والعملى) داخل مصر .


يحصل الخريج على رخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى(الإيكاو) ومعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تعادل المؤهل العالى .

إعفاء خريج الأكاديمية من تكلفة معادلة رخصة الطيار التجارى من سلطة الطيران المدنى  (تكلفتها حوالى عشرة  آلاف دولار) .


حصريا ولأول مرة يتم عمل تخفيض 50%  لخريجى الأكاديمية على تايب ريتنج Type Rating فرقة ايرباص ٣٢٠ (Airbus 320 ) وذلك بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب (تحسب لخريج الأكاديمية ب12600 دولار بدلًا من 25 ألف دولار).


يتم التدريب على طائرات حديثة متضمنة طائرات متعددة المحركات Multi Engine(ME)  وهذا ليس له وجود خارج مصر وعلى يد معلمي طيران ذوى 
خبرة 20 عاما.


التقديم متاح لكل الجنسيات،  التقديم متاح للجنسين

يقع مقر الأكاديمية مطار أكتوبر طريق الواحات، يتم التدريب داخل ٣ مطارات داخل مصر وهم (مطار أكتوبر/ مطار الطور / مطار أسيوط)  .

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