تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر، قصة رسالة عبرية أرسلتها كتائب القسام لإسرائيل بالصواريخ (فيديو)

الهجوم البري على غزة، بثت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- فيديو اليوم الجمعة، يتضمن رسالة صاروخية بالغة العبرية لتل أبيب.



كتائب القسام تنشر رسالة تهديد لدولة الاحتلال الإسرائيلية

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو، يظهر القدرة الصاروخية لدى الكتائب، وتجهيزها لضرب تل أبيب، وظهر عدد كبير من الصواريخ من طراز "M90" وراجمات لإطلاقها.

وتضمن المشهد النهائي في الفيديو عبارة مكتوبة باللغتين العبرية والعربية: "تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر"

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت كتائب "القسام" أنها "قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وذكرت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير ناقلة جنود صهيونية بعبوة ناسفة شمال مدينة خان يونس واشتعال النيران فيها".وفي السياق ذاته قتل 5 جنود إسرائيليين، وأصيب 6 آخرين بحالة خطرة في اشتباكات مع كتائب القسام شمالي قطاع غزة.

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وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن قصفا إسرائيليا حدث "بالخطأ" على مناطق في قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

وقالت الصحيفة: إن مروحية أباتشي قصفت منزلًا كانت تعمل فيه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد هاجمت المروحية بناء على طلب من القوات البرية، ولكن على ما يبدو أنه بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض أصاب المبنى الخطأ وتسببت في مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

ووصفت الصحيفة الحدث قائلة: "بعد أكثر من 10000 هجوم جوي ناجح، وقعت في الأيام الماضية حادثة غير عادية في قطاع غزة".



ونقلت عن جيش الاحتلال قوله، "يتم التحقيق في الحادث وسيتم تقديم المعلومات للعائلات ومن ثم للجمهور. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشارك في عزاء عائلة الثكلى ويرافقهم والجرحى".

انتقاد حاد من رئيس وزراء إسرائيل الأسبق لحكومة نتنياهو

في سياق متصل، انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.

وقال أولمرت في مقابلة متلفزة: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود سموتريتش أمر فظيع".

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