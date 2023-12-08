الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

آمال ماهر تشارك جمهورها فيديو من على متن يخت

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

شاركت الفنانة آمال ماهر،  الجمهور مقطع فيديو لها من عبر حسابها الشخصي على موقع  التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد انتشار شائعة زواجها من ثري إماراتي خلال الأيام الماضية.

 

آمال ماهر تغني أغنية أنا الحب

وظهرت آمال ماهر في مقطع الفيديو التي نشرته وهي على متن يخت في البحر وتغني أغنية “أنا الحب” من ألبومها الأخير “أنا كويسة” التي طرحته مؤخرا على منصات الموسيقي وموقع “يوتيوب”.

ومن ناحية أخرى كانت حسمت الفنانة آمال ماهر، في وقت سابق، حقيقة ما أشيع  منذ أيام عن زواجها من ثري إماراتي، نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدة أنها غير منشغلة بتتبع الشائعات للرد عليها.

Advertisements

آمال ماهر تحسم شائعة زواجها من ثري إماراتي

وحول ما أشيع عن زواج آمال ماهر، قالت المطربة فى تصريح سابق لـ فيتو: "كل الاشاعات  التى تطلق عليا تشعرني بحالة ضيق، لكن بفضل الاختصار في الرد، لو حقيقية كانت أعلنتها، أنا شخص بفضل الابتعاد عن الجري خلف الشائعات لنفيها".

وأضافت آمال ماهر:" ومجاش في بالي رد الفعل الكبير اللي كان علي الشائعة الأخيرة  -الزواج من ثري إماراتي- ولكن أنا مهتمة بجمهوري ومهتمة أقدم لجمهوري أعمال مميزة تنال إعجابهم.

 

وانتشر  خلال  الأيام الماضية، خبر زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقل المستخدمون الشائعة دون التحقق من حدوثها

وكانت آمال ماهر نشرت مقطع فيديو عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، توثق فيه جلسة تصوير داخل منزل، وذلك على أنغام أغنيتها “أنا الحب” التى أطلقتها فى سبتمبر الماضى.

حقيقة زواج آمال ماهر من ثري إماراتي

وعقب نشر مقطع الفيديو، ربط الجمهور بينه وبين احتمالية زواجها من رجل أعمال إماراتي، وقال أحد المتابعين:"شكلها هتعملها وتتجوز فعلًا"، ورد آخر بقوله:"مش عاوزينك تشوقينا أكتر من كده يا آمال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امال ماهر الفنانة امال ماهر أغنية أمال ماهر اخبار الفن

مواد متعلقة

بعد شائعة زواجها بثري عربي، آمال ماهر تكشف لـ فيتو خطتها المقبلة

آخر كلام عن زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، المطربة تكشف لـ فيتو الحقيقة كاملة

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

أول تعليق من روسيا على قرار جيش الاحتلال بإغراق أنفاق غزة بمياه البحر

رعدية وغزيرة، خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

الأهلي يتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في مباراة إهدار الفرص (صور)

تل أبيب ستحرق والقدس ستتحرر، قصة رسالة عبرية أرسلتها كتائب القسام لإسرائيل بالصواريخ (فيديو)

أمريكا تخطر مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

كرة السلة، الأهلي يتوج رسميا بطلا لدوري المرتبط

استشهدت عائلته في قصف إسرائيلي ورحل بسبب السرطان.. أسرار من حياة غسان مطر (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مي كساب (صور)

5 صور ترصد سقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية

7 مزايا يحصل عليها الطالب عند الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 أفلام أمريكية في 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معاني التسبيح في القرآن الكريم وعدد المسبحين

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية