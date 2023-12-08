الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

بتر ذراعي شاب سقط من قطار بمحطة السكة الحديد ببنى سويف

حادث قطار،فيتو
حادث قطار،فيتو

شهدت محافظة بنى سويف، إصابة شاب بإصابات مختلفة، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث سقوط شخص من قطار السكة الحديد بمحطة بنى سويف، وإصابته ببتر بالذراعين ونزيف بالمخ، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصاب إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم له.

 

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي، شخص يدعى علاء طه، 40 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، وبه إشتباه مابعد الإرتجاج،  وبتر بالذراعين، ونزيف بالمخ، وجار إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته ودرجة الإصابة التي لحقت به خلال الحادث.

 

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