إصابة 3 نجارين مسلح في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

أصيب 3 شباب يعملون «نجارين مسلح» في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، مساء اليوم الجمعة، بطريق «الفشن ـ القضابي» ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي، جنوب المحافظة.

بلاغ بتصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بخاريتين بجوار كمين الفشن القضابى ببنى سويف، أسفر عن إصابة 3 عمال نجار مسلح بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، 3 مصابين وهم: سيد جاد الله، 42 سنة، وبه اشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحجاج على، 31 سنة، وبه جرح متهتك باليد اليسرى مع بتر اليد اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رضا، 38 سنة، وبه اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون بمركز الفشن.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

نصائح تساعد في تفادي حوادث الطرق

وتذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمانية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق، وإليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

ـ تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

ـ تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

ـ إحترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

ـ تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

ـ تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث.

ـ ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

ـ تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

ـ الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

ـ تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

ـ الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.

