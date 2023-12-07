دليل بالأسماء، إصابة 6 شباب في تصادم ميكروباص بعمود إنارة ببني سويف

أصيب 6 شباب في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، في المسافة بين قريتي الوقف منشية عاصم بدائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، في المسافة بين قريتي الوقف ومنشية عاصم، بدائرة مركز بني سويف.

Advertisements

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: يوسف كامل أحمد 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر باليد اليمنى، محمد أبو هشيمة محمد 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى، أحمد عمار عبد الوهاب 23 سنة طالب، مصابًا بجروح وكدمات، محمد إبراهيم أبو زيد 23 سنة، مصابًا بجروح وكدمات أحمد صالح عبد المجيد 24 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، محمد مصطفي صلاح 32 سنة، مصابًا بجروح وكدمات.

نصائح تساعد في تفادي حوادث الطرق

تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمانية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق، وإليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

ـ تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق. الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

ـ تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

ـ إحترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

ـ تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

ـ تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث.

ـ ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

ـ تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

ـ الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

ـ تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

ـ الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.