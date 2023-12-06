الصدفة تجهض محاولة سرقة مقطورة حديد تسليح الصحراوي الشرقي ببني سويف
شهد الطريق الصحراوي الغربي في بني سويف محاولة سرقة غريبة، استهدفت "مقطورة" محملة بشحنة حديد تسليح، متوجهة من قنا إلى القاهرة.
وقال سائق المقطورة محمد حجاج محمد، 37 سنة، في تحقيقات النيابة إن سيارته تعطلت على الطريق، فاتصل بمسؤولي الشركة لإبلاغهم بتوقفه لإصلاح العطل، بينما اقتربت منه سيارة ونزل منها 4 أشخاص، ظن في بداية الأمر أنهم ينوون مساعدته.
وبعد لحظات، اقترب الأربعة من سائق المقطورة وقاموا بشل حركته وتهديده بأداة حديدية لسرقة الحمولة، وكان مسؤولو الشركة على الجانب الآخر من المكالمة، وسمعوا تهديدات المتهمين للسائق، فأبلغوا رئيس مباحث مركز بنى سويف المقدم أشرف الخولى، الذي حضر على رأس قوة أمنية وألقى القبض على المتهمين.
وتبين أن المتهمين تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا، جميعهم من قرية بياض العرب بمركز بنى سويف، عدا المتهم الثالث من قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر، وأمر المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف بعرضهم على المجنى عليه في سرايا النيابة، وتعرف عليهم قائد السيارة "التريلا" وأقروا بارتكابهم الواقعة.
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