التعاون يفوز 4-1 على الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، اكتسح فريق التعاون نظيره الفيحاء برباعية مقابل هدف، بمباراتهما ضِمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.

أهداف المباراة

أحرز رباعية التعاون ماتيوس كاسترو واشرف المهديوي من ضربة جزاء وموسي يارو وعبد الفتاح ادم في الدقائق 15 و40 و62 و84 علي الترتيب.

وأحرز هدف الفيحاء فاشيون سكالا في الدقيقة 6 من المباراة.

ترتيب فريقي التعاون والفيحاء

وقفز فريق التعاون الي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فريق الفيحاء المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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وأعلن الجهازان الفنيان لفريقَي التعاون والفيحاء التشكيل الذي خاضا به مباراتهما ضِمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن.

تشكيل التعاون أمام الفيحاء

وكان التشكيل الأساسي للتعاون كالتالي: مايلسون، عبدالملك العيري، جيروتو، عون السلولي، فهد العبدالرزاق، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو، ماتيوس كاسترو، موسى بارو، جواو بيدرو.

وكانت دكة البدلاء كالتالي: صالح أبوحيمد، محمد الغامدي، زياد الرفاعي، أياد مدني، أحمد باحسين، أحمد أشرف، سطام الروقي، راكان الطليحي، عبدالفتاح آدم.

تشكيل الفيحاء أمام التعاون

وكان التشكيل الأساسي لفريق الفيحاء كالتالي:

حارس المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: حسن الشويش، سامي الخيبري، محمد البقعاوي.

خط الوسط: غيسلان كونان، جوكو سمروت، سعود زيدان، أسامة الخلف.

خط الهجوم: هنري أونيكورو، فاشون ساكالا، سلطان مندش.

وكانت دكة بدلاء الفيحاء كالتالي: أحمد الكسار، يوسف حقوي، مهند القيضي، عبدالرحمن السفري، عبدالرحمن العنزي، نواف الحارثي، راكان كعبي، خالد كعبي، علي آل جبيع.

اعتزال طارق حامد

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك فى أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

الدوري السعودي، وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستطاع فريق ضمك أن يحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء الخميس.

وسجل طارق حامد هدف ضمك الثالث في شباك الاتحاد، في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ليحصل على تقييم 7.3 وفقًا لموقع سوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات.

ورفع فريق ضمك رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة محتلًا المركز الرابع.

ويعد هذا أول أهداف طارق حامد مع فريق ضمك، منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن اتحاد جدة.

فوز الحزم على الفتح

حقق فريق الحزم الفوز على ضيفه الفتح بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن لقاءات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الحزم في مرمى الفتح، برونز فيانا في الدقيقة 5، أنطونيو خوسي دي كارفالهو من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد فريق الفتح عند النقطة 24 في المركز السابع.