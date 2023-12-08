الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

بعد اعتزاله، ماذا قدم طارق حامد مع منتخب مصر؟.. هدف وحيد في رحلته الدولية.. 10 إنذارات بقميص الفراعنة.. ومشاركة مونديالية

طارق حامد، فيتو
طارق حامد، فيتو

أعلن طارق حامد، نجم ضمك السعودي والمنتخب الوطني، اعتزاله اللعب دوليا بعد أزمة استبعاده الأخير من معسكر منتخب مصر.

ولعب طارق حامد مع منتخب مصر 58 مباراة سجل هدفا وحيدا وحصل على 10 إنذارات وشارك فى أمم أفريقيا 4 مرات وشارك في كأس العالم مرة واحدة 2018.

الدوري السعودي، وحصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستطاع فريق ضمك أن يحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء الخميس.

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وسجل طارق حامد هدف ضمك الثالث في شباك الاتحاد، في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ليحصل على تقييم 7.3 وفقًا لموقع سوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات.

ورفع فريق ضمك رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة محتلًا المركز الرابع.

ويعد هذا أول أهداف طارق حامد مع فريق ضمك، منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن اتحاد جدة.

 

فوز الحزم على الفتح 

حقق فريق الحزم الفوز على ضيفه الفتح بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن لقاءات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

سجل هدفي الحزم في مرمى الفتح، برونز فيانا في الدقيقة 5، أنطونيو خوسي دي كارفالهو من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

 

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد فريق الفتح عند النقطة 24 في المركز السابع.

 

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