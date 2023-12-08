الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مترو الخط الثالث يقلل زمن التقاطر لخدمة الركاب

مترو الانفاق، فيتو
مترو الانفاق، فيتو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لـ، مترو الأنفاق، الخط الأخضر، تقليل زمن التقاطر بين القطارات من 6.5 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.

وتأتى هذه الخطوة من جانب الشركة لتخفيف الزحام وتقديم خدمات أفضل لركاب المترو لتقليل زمن مكوث الراكب بالمحطة، وتقليل زمن الرحلة للراكب وتقليل التكدس.

وجاء الاعلان الرسمى لشركة المترو كما يلي:

"شكرًا لركابنا الرائعين لاختيارهم الخط الأخضر الثالث. ثقتكم في آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو دفعتنا لإنجازات جديدة. في الرابع من ديسمبر الماضي، احتفلنا برقم قياسي جديد، حيث استخدم 290,000 راكب الخط الأخضر الثالث، متجاوزين رقمنا القياسي المسجل في مارس 2023 وهو 280,000 راكب. دعمكم يعزز التزامنا بالتنقل الحضري المستدام والفعال. ومع زيادة عدد الركاب، يتعهد بتحسين الخدمة طول الوقت، علشان كده، من امبارح، قمنا بتحسين زمن التقاطر ليكون قطار كل ٥ دقائق و٣٠ ثانية بدلًا من ٦ دقائق و٣٠ ثانية، مع بعض، بنشكل مستقبل التنقل الأخضر" 

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