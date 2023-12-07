شروط الالتحاق بالدبلومة المهنية في أسعار وحجز تذاكر الطيران

أعلنت اكاديميه مصر للطيران عن الدبلومة المهنية في اسعار وحجز تذاكر الطيران بشهادات معتمدة من أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

شروط الالتحاق بالدبلومة المهنية في اسعار وحجز تذاكر الطيران

- مدة الدبلومة 20 يوم + اسبوعين تدريب عملي بمكاتب حجز مصر للطيران

- السعر 6350 جنيه (بدون إمتحان الـ Amadeus).

- الدبلومة تؤهلك للعمل في جميع شركات الطيران والسياحة التي لها علاقة بحجز تذاكر الطيران، لكن الاكاديمية غير مسئولة عن التعيين.

- ميعاد الدبلومة القادم: 2 يناير 2024

- للحجز: الحضور لمقر الاكاديمية (بصورة البطاقة الشخصية) من الأحد الى الخميس من الساعة 10ص الى 2م لدفع الرسوم (الحجز بأسبقية الحضور).

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وفي سياق آخر شارك وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى وشركتي مصر للطيران وإير كايرو فى فعاليات النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN 2023) التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والمنعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 3 حتي 7 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية و700 خبير ومُختص في مجال الطيران المدني.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على المشاركة فى كافة الفعاليات والأحداث الدولية الهامة وبخاصة المتعلقة بدعم جهود الاستدامة في مجالات صناعة النقل الجوي.

وفي هذا السياق أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على أهمية مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر بما يعزز دور مصر فى منظومة الطيران المدني على كافة الأصعدة؛ ويؤكد على إلتزامها بمعايير الأمن والسلامة الجوية طبقا للتشريعات واللوائح الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية (إيكاو)، وهو ما ظهر في التوقيع الرسمي من أجل تمديد برنامج التعاون للأمان في الطيران عن منطقة الشرق الأوسط (CASP-MID) خلال المرحلة الثالثة.

واشار إلى ضرورة تنمية جهود التعاون الإقليمي مع جميع دول المنطقة والمشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات الدولية المختصة باتفاقيات وممارسات الطيران المدني الدولية بما يعزز من إجراءات ومعايير السلامة والأمان في مجال النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.