نادي أدب الإسماعيلية يناقش إبداعات الأديبات (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات الندوة الأسبوعية لنادى أدب الإسماعيلية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

أبرز الحضور خلال الندوة

شهد الندوة كل من محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، والدكتور حسن سلطان رئيس نادي الأدب حيث بدأت بأمسية شعرية باستضافة كاتبات نادي الأدب وهن الشاعرة كريمة محمد والشاعرة هدى عبدالله ومجموعة مختارة من كتابتهم.

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جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

محاور الندوة

وشملت الندوة عدة نقاشات للشاعر والأديب جمال حراجي والشاعر فتحي نجم والشاعر جمال حاتم من انتقادات وتحليلات للنصوص.



وكان قصر ثقافة الإسماعيلية شهد الندوة الإسبوعية لنادى أدب الإسماعيلية، برئاسة دكتور حسن سلطان رئيس النادى الجديد والذى قدم الشكر للمجلس السابق برئاسة جمال حراجي.

أبرز الحضور خلال الجلسة

وذلك في حضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وليد فؤاد، وكل من أعضاء نادي الأدب وهم الشاعر تامر السيد والشاعر أحمد عليوة، د مصطفي النجار لما قدمه خلال الفترة السابقة وعلى الحراك الثقافي الذى قدمه المجلس ايضا.

وفي بداية الجلسة رحبت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وأعضاء نادى أدب الإسماعيلية وقالت إن الإدارة السابقة للنادى الأدب أثرت الحركة الثقافية بالإسماعيلية خلال هذه الفترة من ندوات وأمسيات وضيوف من قامات شعرية وادبية كبيرة.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جهود مجلس نادي الأدب الأسبق

كما تحدث الدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي عن جمال حراجي رئيس النادى الأسبق قائلا إنه قدم خدمات عالية في الإقليم فهو رئيس تحرير مجلة الإقليم يعمل فيها تطوعا، ويعطيها قدر كبير من وقته ويبحث عن الأصوات الإبداعية في الفرع كي يقدمها للحركة الثقافية.

في نفس السياق قدم الشاعر جمال حراجي الرئيس السابق لنادى أدب الإسماعيلية الشكر لأعضاء نادى الأدب وأعضاء الجمعية العمومية للنادى وإدارة ثقافة الإسماعيلية، وتحدث أيضا عن دعم الأعضاء له لنجاح هذا الدورة، كما قدم الشكر لمجلس الإدارة الجديد المكون من الدكتور حسن سلطان، وفهمي عبدالله سكرتير النادي، الأعضاء مجدي مرعي، أحمد نجم، السيد إمام في هذا اللافتة الطيبة من تكريم أعضاء المجلس السابق.

كما قدم الشاعر الكبير أحمد إسماعيل شهادة من أعضاء الجمعية العمومية للنادى للمجلس السابق، بدأت بكلمة الشاعر فتحي نجم، شهادة د. أسامة سليم، الشاعر الكبير محمد الوكيل، الشاعر سيد بدر الدين، الشاعر احمد الجابرى، الشاعر سمير قاعود، الشاعر وليد فؤاد، الشاعر عبدالله نظير، المهندس عبد الرحمن بالإضافة لمجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء.

واختتمت الأمسية بتكريم مجلس إدارة النادى السابق بدروع من قبل المجلس الجديدة وفرع ثقافة الإسماعيلية لما قدمه المجلس خلال الفترة السابقة تكريم المجلس السابق.



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