محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسة في المنصورة

أجري الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جولة تفقد خلالها الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل مقار عدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديري الأمن وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.

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حيث تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة الاستعدادات النهائية لاستقبال للانتخابات الرئاسية 2024 من داخل مقار عدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، والمقرر انعقادها أيام الأحد 10 والاثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

حيث تفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية داخل مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات بتوريل ومدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين بشارع الجمهورية وشدد علي ضرورة توفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين.

وقال مختار: ادعوا كافة أطياف وفئات شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم، ليعلموا ويدركوا مدى وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.

ووجه "المحافظ" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط جميع المقار الانتخابية سواء مدارس أو معاهد أزهرية أو وحدات صحية أو مضايف وتجهيز أماكن انتظار للناخبين من خلال توفير مقاعد انتظار وخيام لوقاية الناخبين من أشعة الشمس والأمطار.

كما وجه مختار بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجيستية وتذليل جميع العقبات، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر انتخابي وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).