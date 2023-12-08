الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل شبكة الطوارئ (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة.

  

 وأكد المحافظ التنسيق الكامل مع غرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديرين الأمن وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية وتجهيز غرف العمليات وربطها ببعض، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من هذا الشهر مع ضرورة رفع درجة الإستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء.

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وقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة بتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظة للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية ايام الانتخابات الثلاث.

 ووجه "المحافظ" بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد اي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.

وقال "مختار" أدعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.

جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية بالمحافظة يتم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي على 176 كاميرا منهم 90 كاميرا ثابتة و86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات ( الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات تمهيدًا لربطها بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالقاهرة.

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الاستعدادات النهائية الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المراكز والمدن والاحياء غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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