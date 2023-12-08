تاريخ وأرقام كوبا أمريكا.. البطولة الأولى نُظمت عام 1916.. الأرجنتين وأوراجواي الأكثر تتويجا باللقب

أجريت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 بمدينة ميامي الأمريكية فجر اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية في دور المجموعات، وتقام البطولة بمشاركة منتخبات من قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وفي التقرير التالي نعرض لكم ارقام وإحصائيات هامة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

تاريخ بطولة كوبا أمريكا

تعتبر بطولة كوبا أميركا هي أقدم بطولة قارية للمنتخبات. أقيمت لأول مرة في العام 1916 واستضافتها حينها الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها. كانت تجرى عادة كل عامين، ولكنها أحيانًا تؤجل لبعض الأسباب، في السنوات الأخيرة باتت تقام مرة كل 4 سنوات.

حيث ظلت البطولة تُسمى باسم بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم حتى نسخة عام 1967 وبداية من نسخة عام 1975 أصبحت البطولة تسمى بكوبا أمريكا.

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ليونيل ميسي يتوج بلقب ا,ل في تاريخ بطولة كوبا أمريكا، فيتو

المجموعة الأولي لكوبا أمريكا 2024

الأرجنتين

بيرو

تشيلي

الفائز من كندا وترينداد

منتخب الأرجنتين، فيتو

المشاركون في بطولة كوبا أمريكا

الأعضاء حاليًا في اتحاد أمريكا الجنوبية 10 وهم: (الأرجنتين، والبرازيل، وبوليفيا، وشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، والباراجواي، وبيرو، والأورجواي، وفينزويلا). يتم عادة دعوة منتخبين آخرين ليكون العدد 12، لأن عدد الأعضاء 10، ولا توجد أدوار تأهيلية، ومنذ عام 1993 قام اتحاد أمريكا الجنوبية بدعوة منتخب المكسيك لكرة القدم في جميع البطولات كفريق ضيف، رغم أنه من قارة أمريكا الشمالية. من بين الدول الأخرى التي تم دعوتها من خارج أمريكا الجنوبية: كوستاريكا، والولايات المتحدة، وهندوراس من أمريكا الشمالية، وقطر واليابان من آسيا

دييجو أرماندو مارادونا الأسطورة الأرجنتينية، فيتو

المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2024

المكسيك

إكوادور

فينزويلا

الفائز من هندوراس وكوستاريكا

لوزانو لاعب منتخب المكسيك، فيتو

المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا 2024

ويستضيف ملعب مرسيدس بينز بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، المباراة الافتتاحية، على أن تجرى المباراة النهائية بملعب هارد روك في ميامي.

ويشارك 16 منتخبا في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، التي تجرى منافساتها خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها المسابقة خارج أمريكا الجنوبية بعد نسخة 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.

بولسيتش لاعب منتخب أمريكا، فيتو

المجموعة الثالثة لكوبا أمريكا 2024

الولايات المتحدة

أوروجواي

بنما

بوليفيا

فالفيردي لاعب منتخب أورواجواي، فيتو

تفاصيل قرعة كوبا أمريكا 2024

وتتواجد الدول العشر الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في البطولة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 6 منتخبات من اتحاد الكونكاكاف.

وتصعد المنتخبات الستة الممثلة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من خلال بطولة دوري أمم الكونكاكاف، حيث تم التعرف على هوية 4 منتخبات بالفعل في انتظار تحديد آخر مقعدين.

وتأهلت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وجامايكا وبنما إلى كوبا أمريكا، بعدما بلغت الدور قبل النهائي لدوري أمم الكونكاكاف، في انتظار المنتخبين الفائزين من ملحق الصعود (كندا وكوستاريكا وهندوراس وترينداد وتوباجو).

لويس دياز لاعب منتخب كولومبيا، فيتو

المجموعة الرابعة لكوبا أمريكا 2024

البرازيل

كولومبيا

باراجواي

جامايكا

فينسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد ، فيتو

أرقام تاريخية لبطولة كوبا أمريكا

الأكثر تتويجا بالألقاب المتتالية منتخب الأرجنتين 3 مرات.

الأورواجواي والأرجنتين الأكثر تتويجا بالألقاب 15 مرة.

الأرجنتين أكثر من نظم اللقب 9 مرات.

جيريرو لاعب منتخب بيرو، فيتو

الفائزون باللقب في كوبا أمريكا

الأرجنتنين 15 لقب.

أوروجواي 15 لقب.

البرازيل 9 ألقاب.

باراجواي، تشيلي، بيرو لقبين.

بوليفيا، كولومبيا لقب وحيد.

المكسيك لم يحقق اللقب وخسر النهائي مرتين.

جابرييل جيسوس لاعب منتخب البرازيل وأرسنال ، فيتو

تصنيف منتخبات كوبا أمريكا 2024

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

المستوى الأول: الأرجنتين (A1)، المكسيك (B1)، الولايات المتحدة (C1)، البرازيل (D1)

المستوى الثاني: أوروجواي، كولومبيا، الإكوادور، بيرو

المستوى الثالث: تشيلي، بنما، فنزويلا، باراجواي

المستوى الرابع: جامايكا، بوليفيا، (ترينيداد وتوباجو أو كندا) و(هندوراس أو كوستاريكا).

الفونسو ديفيز لاعب منتخب كندا وفريق بايرن ميونخ ، فيتو





النسخة الأخيرة لبطولة كوبا أمريكا

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب النسخة الماضية، التي تُوج بها في صيف 2021، بعد فوزه على صاحب الضيافة والغريم الأزلي البرازيل بهدف دون رد في المباراة النهائية على ملعب "ماراكانا".

وحقق ليونيل ميسي جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف وكان اللقب الأول للتانجو لمدة 28 عام.

أنخيل ديماريا لاعب منتخب الأرجنتين وبينفيكا ، فيتو