تفاصيل قرعة مجموعات كوبا أمريكا 2024

أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 التي جرت فعالياتها بمدينة ميامي الأمريكية فجر الجمعة، عن مواجهات قوية في دور المجموعات.



كشفت القرعة عن وقوع منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، على رأس المجموعة الأولى، بجوار بيرو وتشيلي والفائز من مباراة كندا مع ترينيداد وتوباجو.

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وضمت المجموعة الثانية منتخب المكسيك، بطل الكأس الذهبية (البطولة القارية الأولى لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى)، مع الإكوادور وفنزويلا والفائز من مباراة كوستاريكا أمام هندوراس.

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المجموعة الثالثة ضمت منتخبات الولايات المتحدة (صاحب الأرض ومتصدر تصنيف منتخبات اتحاده القاري)، بجانب أوروجواي وبنما وبوليفيا.

وجاء المنتخب البرازيلي‏ على رأس المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كولومبيا وباراجواي وجامايكا.

المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا 2024

ويستضيف ملعب مرسيدس بينز بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، المباراة الافتتاحية، على أن تجرى المباراة النهائية بملعب هارد روك في ميامي.

ويشارك 16 منتخبا في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، التي تجرى منافساتها خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها المسابقة خارج أمريكا الجنوبية بعد نسخة 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.

تفاصيل قرعة كوبا أمريكا 2024

وتتواجد الدول العشر الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في البطولة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 6 منتخبات من اتحاد الكونكاكاف.

وتصعد المنتخبات الستة الممثلة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من خلال بطولة دوري أمم الكونكاكاف، حيث تم التعرف على هوية 4 منتخبات بالفعل في انتظار تحديد آخر مقعدين.

وتأهلت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وجامايكا وبنما إلى كوبا أمريكا، بعدما بلغت الدور قبل النهائي لدوري أمم الكونكاكاف، في انتظار المنتخبين الفائزين من ملحق الصعود (كندا وكوستاريكا وهندوراس وترينداد وتوباجو).