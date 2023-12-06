تفاصيل قرعة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة

تستضيف مدينة ميامي الأمريكية، قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام فعالياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو القادم.

ومن المقرر أن تجرى القرعة، منتصف ليل بعد غد الجمعة بتوقيت جرينتش، بأحد المجمعات الترفيهية في ميامي عاصمة ولاية فلوريدا.

ويشارك 16 منتخبا في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، التي تجرى منافساتها خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024، علما بأن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها المسابقة خارج أمريكا الجنوبية بعد نسخة 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.

Advertisements

تفاصيل قرعة كوبا أمريكا 2024

وتتواجد الدول العشر الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في البطولة بشكل مباشر، بالإضافة إلى 6 منتخبات من اتحاد الكونكاكاف.

وتصعد المنتخبات الستة الممثلة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من خلال بطولة دوري أمم الكونكاكاف، حيث تم التعرف على هوية 4 منتخبات بالفعل في انتظار تحديد آخر مقعدين.

وتأهلت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وجامايكا وبنما إلى كوبا أمريكا، بعدما بلغت الدور قبل النهائي لدوري أمم الكونكاكاف، في انتظار المنتخبين الفائزين من ملحق الصعود (كندا وكوستاريكا وهندوراس وترينداد وتوباجو).

وسيتم توزيع المنتخبات الـ 16 المشاركة على 4 مجموعات خلال القرعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث تم تصنيفها على 4 مستويات بناء على آخر تصنيف للمنتخبات صادر عن الفيفا.

ومن المقرر أن يتواجد منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) ومتصدر التصنيف العالمي، على رأس المجموعة الأولى.

فيما يحل منتخب المكسيك، الفائز بلقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم الكونكاكاف (الكأس الذهبية) في المستوى الأول بالمجموعة الثانية.

ويتواجد منتخب الولايات المتحدة، صاحب أفضل تصنيف عالمي بين منتخبات اتحاد الكونكاكاف، على رأس المجموعة الثالثة.

بينما اختير منتخب البرازيل، صاحب ثاني أفضل تصنيف بين منتخبات اتحاد كونميبول، على رأس المجموعة الرابعة.

أما باقي المنتخبات الـ 12 المشاركة في البطولة، تم توزيعها على 3 مستويات أخرى، وفقا لتصنيف الفيفا.

المستوى الثاني: أوروجواي، كولومبيا، إكوادور، بيرو

المستوى الثالث: تشيلي، بنما، فنزويلا، باراجواي

المستوى الرابع: جامايكا، بوليفيا، المنتخبان المتأهلان من ملحق دوري أمم الكونكاكاف

وسيتم خلال القرعة، اختيار منتخب واحد من كل مستوى، ليوضع في مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول للبطولة.

ويصعد لدور الثمانية، الذي سيكون أولى الأدوار الإقصائية في البطولة، متصدر ووصيف كل مجموعة، فيما يودع صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة المسابقة رسميا.

المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا 2024

ويستضيف ملعب مرسيدس بينز بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، المباراة الافتتاحية، على أن تجرى المباراة النهائية بملعب هارد روك في ميامي.