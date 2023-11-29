كتمت أنفاسه فى إناء مياه، إحالة قاتلة طفلها لمحكمة الجنايات ببني سويف

أحال المستشار خالد المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف، ربة منزل من قرية السعادنة التابعة لمركز بنى سويف إلى محكمة الجنايات "محبوسة" وتبلغ من العمر 26 عاما وتدعى " م.س.م" في اتهامها بقتل طفلها حديث الولادة داخل "إناء مملوء بالماء" وكتمت نفسه وقامت بدفنه داخل حفرة فى مقابر القرية لحملها سفاحا من أحد الأشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، تلقت إخطارا ببلاغ من عدد من أهالى قرية السعادنة بمركز بنى سويف بالعثور على طفل حديث الولادة فى مقابر "القرية" وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، ونجحت فى الكشف عن غموض الواقعة وقدمت الأجهزة الأمنية 4 شهود على الواقعة، وألقت القبض على المتهمة بقتل نجلها حديث الولادة.

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وكان المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف، كشف فى تحقيقات النيابة العامة بان تحرياته السرية توصلت الى صحة الواقعة وأن المتهمة كانت متزوجة ووقعت خلافات مع زوجها قبل ارتكاب الواقعة وتركت المنزل من 9 شهور، واضطرت المتهمة إلى أن تذهب إلى شقيقتها لتعيش معها، بعد أن تركت منزل الزوجية، ونتيجة لضيق العيش ومرورها بأزمة مالية كانت تربطها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص لم تتوصل التحريات لمعرفته ونتج عن هذه العلاقة الآثمة الحمل السفاح، وحاولت إجهاض نفسها إلا أن محاولاتها فشلت وبعد ولادة الطفل تخلصت من الجنين.